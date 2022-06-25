Реклама
Прямой эфир
Общество
Последствия стихии на пляжах Сочи расчистят к понедельнику
Мир
Китай выразил протест США из-за военного самолета над Тайванским проливом
Мир
Король Иордании выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
Общество
В Москве ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Общество
Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Ростовскую область
Мир
В Австралии обвинили Киев в продолжении боевых действий на Украине
Мир
Глава ВОЗ осудил отмену федеральных гарантий на аборты в США
Мир
Греция перестанет принимать у россиян документы на визы с 27 июня
Мир
США и еще четыре страны создали новый альянс в Тихоокеанском регионе
Мир
В Британии пригрозили РФ «точкой невозврата» в случае казни наемников
Мир
В краеведческом музее Мелитополя открылась выставка «Слеза памяти»
Сюжет:

Генсек НАТО предрек решение украинского кризиса за столом переговоров

Кризис на Украине закончится, вероятнее всего, за столом переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
0
Фото: Global Look Press/Belarusian Foreign Ministry
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский кризис, скорее всего, будет разрешен путем дипломатии. Такое заявление в субботу, 25 июня, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

Войска ЛНР и России наступают на Лисичанск. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

«Скорее всего, эта [спецоперация по защите Донбасса] закончится за столом переговоров», — сказал он.

Он считает, что лучший способ помочь Украине «оставаться суверенной и независимой европейской нацией» — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России.

Столтенберг подчеркнул, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны». А помогает Европа Украине, потому что последняя просит об этом.

Ранее, 22 июня, Столтенберг заявил, что цена последствий победы России на Украине для НАТО будет выше, чем оказание Киеву поддержки в течение длительного времени. Генсек НАТО также предупредил, что страны Североатлантического альянса «должны готовиться тянуть эту лямку долго».

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По словам Рябкова, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

18 июня Столтенберг указал, что поставки Киеву современного вооружения могут дать Украине возможность вернуть контроль над регионами Донбасса. При этом он подчеркнул, что НАТО, продолжая оказывать военную помощь, не является частью конфликта.

В тот же день он отметил, что союзники по блоку должны продолжать поддерживать Киев и быть готовыми к затяжному характеру конфликта вокруг Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022