Генсек НАТО предрек решение украинского кризиса за столом переговоров

Украинский кризис, скорее всего, будет разрешен путем дипломатии. Такое заявление в субботу, 25 июня, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

«Скорее всего, эта [спецоперация по защите Донбасса] закончится за столом переговоров», — сказал он.

Он считает, что лучший способ помочь Украине «оставаться суверенной и независимой европейской нацией» — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России.

Столтенберг подчеркнул, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны». А помогает Европа Украине, потому что последняя просит об этом.

Ранее, 22 июня, Столтенберг заявил, что цена последствий победы России на Украине для НАТО будет выше, чем оказание Киеву поддержки в течение длительного времени. Генсек НАТО также предупредил, что страны Североатлантического альянса «должны готовиться тянуть эту лямку долго».

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По словам Рябкова, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

18 июня Столтенберг указал, что поставки Киеву современного вооружения могут дать Украине возможность вернуть контроль над регионами Донбасса. При этом он подчеркнул, что НАТО, продолжая оказывать военную помощь, не является частью конфликта.

В тот же день он отметил, что союзники по блоку должны продолжать поддерживать Киев и быть готовыми к затяжному характеру конфликта вокруг Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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