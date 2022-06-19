Генсек НАТО подтвердил приверженность курсу на продолжение военной помощи Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что поставки современного вооружения могут дать Украине возможность вернуть контроль над регионами Донбасса. Такое мнение он выразил в субботу, 18 июня, в интервью газете Bild am Sonntag.

«С дальнейшим современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина сможет снова вытеснить российские войска из Донбасса», — заявил генсек альянса.

При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс, продолжая оказывать военную помощь, не является частью конфликта.

Кроме того, он не исключил, что конфликт вокруг Украины «может занять годы», но, несмотря на высокие затраты, Североатлантический альянс не должен прекращать помощь Киеву.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо продолжать предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы. В ходе прошедших переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

16 июня члены комитета сената США по вооруженным силам одобрили выделение дополнительных $45 млрд на оборону на 2023 финансовый год. Как заявил председатель комитета Джек Рид, законопроект должен способствовать устранению последствий инфляции, также он дает возможность предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере $800 млн.

15 июня президент США Джо Байден в ходе разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

17 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek заявил, что накачивание Украины вооружениями ведет к прямой военной конфронтации между США и РФ. По его оценке, планы по «санкционному удушению» Москвы не работают, а введенные ограничительные меры лишь ухудшают положение дел в экономике Соединенных Штатов.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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