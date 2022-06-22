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Столтенберг назвал победу РФ на Украине слишком высокой ценой для НАТО

Столтенберг: цена победы России на Украине для НАТО будет выше, чем оказание помощи Киеву
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Фото: TASS/EPA/Stephanie Lecocq
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Цена последствий победы России на Украине для НАТО будет выше, чем оказание Киеву поддержки в течение длительного времени. Об этом во вторник, 22 июня, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
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Так, в ходе пресс-конференции в Брюсселе, организованной газетой Politico, он указал, что цена, которую придется заплатить Европе в случае, если Россия добьется всех поставленных в спецоперации целей, будет гораздо выше, чем цена, которую они платят по сей день для поддержки Украины. Генсек НАТО также предупредил, что страны Североатлантического альянса «должны готовиться тянуть эту лямку долго».

«Мой политический сигнал: независимо от того, сколько она будет продолжаться, мы должны продолжать существенную поддержку столько, сколько нужно, чтобы Украина как суверенная и независимая страна одержала верх», — заключил он.

18 июня Столтенберг указал, что поставки Киеву современного вооружения могут дать Украине возможность вернуть контроль над регионами Донбасса. При этом он подчеркнул, что НАТО, продолжая оказывать военную помощь, не является частью конфликта.

В тот же день он отметил, что союзники по блоку должны продолжать поддерживать Киев и быть готовыми к затяжному характеру конфликта вокруг Украины.

11 июня газета The Washington Post сообщила, что в странах Запада постепенно исчезает эйфория по поводу того, что спецоперация России может закончиться победой Украины.

8 июня газета The New York Times заявила, что Киев намеренно скрывает от США информацию о реальном положении дел на фронте, опасаясь, что поставки вооружений замедлятся.

7 июня во Франции член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе предсказал неизбежную победу России на Украине. Жантийе подчеркнул, что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были способны к какому-то противодействию еще в начале спецоперации.

До этого, 2 июня, профессор международных отношений в американском колледже Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill написал, что победа Украины над Россией невозможна. Лэтэм добавил, что ВСУ несут огромные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант исхода событий: фрагментированная и разделенная Украина.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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