Победа Украины над Россией невозможна. Об этом 2 июня написал профессор международных отношений в американском колледже Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill.

«У Киева нет возможности вернуть под свой контроль Донбасс и населенные пункты вдоль азовского побережья. В отличие от севера Украины эти территории занимают центральное место в интересах России, и военные просто так не покинут их», — считает он.

Лэтэм добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант исхода событий: фрагментированная и разделенная Украина.

По его словам, такой сценарий неизбежно осуществится и станет поражением для Киева, но удовлетворит геополитические интересы Москвы — нейтрализует Украину вне геополитической сферы НАТО и геоэкономической орбиты ЕС.

Ранее, 29 мая, бывший спецпомощник 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Киев вряд ли сможет выйти победителем из украинского кризиса. Экс-политик отметил, что в настоящее время Вашингтон слишком оптимистично смотрит на способность украинских властей противостоять российской спецоперации. Однако в Белом доме ошибаются.

До этого, 24 мая, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. По его мнению, достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой было бы идеальным результатом разрешения ситуации.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение Киссинджера, отметил, что Россия ждет от Украины принятия выдвинутых требований для переговоров о заключении мира. Он подчеркнул, что это не территориальные уступки.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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