Бывший спецпомощник 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Киев вряд ли сможет выйти победителем из украинского кризиса. Свои мысли он выразил в статье для журнала American Conservative.

Экс-политик отметил, что в настоящее время Вашингтон слишком оптимистично смотрит на способность украинских властей противостоять российской спецоперации. Однако в Белом доме ошибаются.

«Победа Украины вызывает сомнения. Это маловероятно. Скорее всего, это просто невозможно», — считает Бэндоу.

При этом бывший помощник Рейгана считает, что решить ситуацию возможно только дипломатическим путем. Причем, по мнению Бэндоу, добиться возвращения Украины за стол переговоров должен Вашингтон.

Аналитик убежден, что Вашингтон должен настаивать на переговорах и снимать санкции с Москвы, если она «будет содействовать им».

Ранее, 24 мая, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. По его мнению, достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой было бы идеальным результатом разрешения ситуации.

Между тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, отметил, что Россия ждет от Украины принятия выдвинутых требований для переговоров о заключении мира. Он подчеркнул, что это не территориальные уступки.

Ранее в этот же день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

21 мая французская Le Figaro написала, что Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что «Россия этого не хочет». Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера, отметив, что он постоянно меняет свою позицию

О том, что переговоры России и Украины идут непросто, заявлял также в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал на то, что новый проект соглашений Киева, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений. Кроме того, как отметил министр 17 мая, переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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