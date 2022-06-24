Реклама
Прямой эфир

В Минздраве заявили о нежелании друзей Шатунова вызвать ему «скорую»

В Минздраве утверждают, что друзья Шатунова не вызвали ему «скорую»
0
Фото: ТАСС/Артем Краснов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Друзья солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова не хотели вызывать ему скорую и предпочли самостоятельно отвезти его в Растуновскую больницу. С таким утверждением 24 июня выступила Московская областная станция скорой медицинской помощи (заявление есть в распоряжении «Известий»).

«Звонивший житель не вызывал бригаду «скорой», а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ и предложено оформить вызов «скорой». Звонивший, в свою очередь, отказался и сказал, что самостоятельно доставит пациента в больницу», — заявили там, ссылаясь на записи звонков, поступавшие на пульт диспетчера.

Мальчик из детского дома: умер Юра Шатунов
У солиста «Ласкового мая» остановилось сердце

По версии станции, вызов в Растуновскую больницу для перевозки Шатунова в Домодедовскую ЦРБ поступил в 23:46 и спустя три минуты врачи уже были на месте.

«Машина скорой помощи полностью укомплектована медоборудованием в соответствии с нормативными актами, в том числе реанимационным набором, аппаратами ИВЛ, ЭКГ и дефибриллятором. Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь», — резюмировали в Московской областной станции.

Между тем директор Шатунова Аркадий Кудряшов накануне заявил «Известиям», что, когда музыканту стало плохо, друзья попытались вызвать для него скорую помощь, но та ехать фактически отказалась.

«Скорая вообще не ехала. (…) [Изначально] вызвали домой. Чтобы ускорить, мы стали говорить, что делать. Дежурный говорит — если можно, сами везите, потому что долго будете ждать», — говорил он.

После этого друзья самостоятельно доставили солиста «Ласкового мая» в ближайший медпункт в селе Растунове, где и было решено перевезти его в Домодедовскую ЦРБ из-за ухудшения состояния. При этом Кудряшов обратил внимание на тот факт, что непосредственно в машине «скорой» певцу помощи не оказывали. По его словам, только когда Шатунов начал умирать, ему попытались сделать массаж сердца, но дефибриллятор никто не использовал.

Позднее источник «Известий» рассказал, что из-за невыезда скорой помощи на вызов к Шатунову было потеряно 40 минут. Он утверждает, что друзья музыканта позвонили диспетчеру 22 июня в 23:27 и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Им ответили, что машин нет, и фактически отказали в выезде скорой.

По мнению собеседника издания, если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то музыканта можно было спасти с вероятностью в 60%.

Звезда 1980–1990-х годов Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Похороны состоятся 28 июня на Троекуровском кладбище 28 июня. По информации источника, близкие решили кремировать музыканта.

TASS_5261411
Умер Юрий Шатунов
23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. По данным СМИ, бывший вокалист «Ласкового мая» скончался в результате инфаркта. Биография звезды — в фотогалерее «Известий»
Фото: ТАСС/Роберт Нетелев
TASS_8828840
Умер Юрий Шатунов
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау (Башкирская АССР) в неблагополучной семье. В 12 лет попал в детский дом, где в 1986 году и познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым
Фото: ТАСС/Александр Шогин
20080828_gaf_rm17_010
Умер Юрий Шатунов
Шатунов стал вокалистом созданной Кузнецовым диско-группы «Ласковый май», быстро завоевавшей всесоюзную популярность
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
TASS_293572
Умер Юрий Шатунов
Главными хитами группы, исполненными Шатуновым, были «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег»
Фото: ТАСС/Роман Яровицын
RIAN_515716
Умер Юрий Шатунов
Характерный фальцет Шатунова стал образцом для подражания многих поп-певцов конца 1980-х
Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
20111203_gaf_u59_062
Умер Юрий Шатунов
Вскоре после ухода Шатунова из группы в 1991 году «Ласковый май» прекратил свое существование
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
TASS_5606243
Умер Юрий Шатунов
Юрий Шатунов продолжил эстрадную карьеру как сольный артист, с успехом выступая в сборных концертах и на различных мероприятиях
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
RIAN_466954
Умер Юрий Шатунов
В 2009 году на экраны вышел биографический фильм «Ласковый май», роль Шатунова в котором сыграл Сергей Романович
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
RIAN_457907
Умер Юрий Шатунов
В 2015 году Юрий Шатунов получил премию «Звуковая дорожка» за вклад в развитие российского шоу-бизнеса
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
TASS_47659834
Умер Юрий Шатунов
На конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2021» Юрий Шатунов выступил дуэтом с Димой Биланом
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
TASS_47654224
Умер Юрий Шатунов
У певца остались двое несовершеннолетних детей. Причиной смерти, по имеющимся данным, стала острая сердечная недостаточность
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022