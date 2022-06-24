В Минздраве заявили о нежелании друзей Шатунова вызвать ему «скорую»

Друзья солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова не хотели вызывать ему скорую и предпочли самостоятельно отвезти его в Растуновскую больницу. С таким утверждением 24 июня выступила Московская областная станция скорой медицинской помощи (заявление есть в распоряжении «Известий»).

«Звонивший житель не вызывал бригаду «скорой», а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ и предложено оформить вызов «скорой». Звонивший, в свою очередь, отказался и сказал, что самостоятельно доставит пациента в больницу», — заявили там, ссылаясь на записи звонков, поступавшие на пульт диспетчера.

По версии станции, вызов в Растуновскую больницу для перевозки Шатунова в Домодедовскую ЦРБ поступил в 23:46 и спустя три минуты врачи уже были на месте.

«Машина скорой помощи полностью укомплектована медоборудованием в соответствии с нормативными актами, в том числе реанимационным набором, аппаратами ИВЛ, ЭКГ и дефибриллятором. Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь», — резюмировали в Московской областной станции.

Между тем директор Шатунова Аркадий Кудряшов накануне заявил «Известиям», что, когда музыканту стало плохо, друзья попытались вызвать для него скорую помощь, но та ехать фактически отказалась.

«Скорая вообще не ехала. (…) [Изначально] вызвали домой. Чтобы ускорить, мы стали говорить, что делать. Дежурный говорит — если можно, сами везите, потому что долго будете ждать», — говорил он.

После этого друзья самостоятельно доставили солиста «Ласкового мая» в ближайший медпункт в селе Растунове, где и было решено перевезти его в Домодедовскую ЦРБ из-за ухудшения состояния. При этом Кудряшов обратил внимание на тот факт, что непосредственно в машине «скорой» певцу помощи не оказывали. По его словам, только когда Шатунов начал умирать, ему попытались сделать массаж сердца, но дефибриллятор никто не использовал.

Позднее источник «Известий» рассказал, что из-за невыезда скорой помощи на вызов к Шатунову было потеряно 40 минут. Он утверждает, что друзья музыканта позвонили диспетчеру 22 июня в 23:27 и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Им ответили, что машин нет, и фактически отказали в выезде скорой.

По мнению собеседника издания, если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то музыканта можно было спасти с вероятностью в 60%.

Звезда 1980–1990-х годов Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Похороны состоятся 28 июня на Троекуровском кладбище 28 июня. По информации источника, близкие решили кремировать музыканта.