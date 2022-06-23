Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. По данным «Известий», причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Певцу стало плохо в Подмосковье, приехала скорая помощь, но артиста не успели довести до больницы: он скончался в машине.

Шатунову было 48 лет.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…» и другие.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, Юрий уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.