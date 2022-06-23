Названа причина смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова

Причиной смерти музыканта, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова стала острая сердечная недостаточность.

По данным «Известий», 22 июня музыкант отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Там ему стало плохо, приехала скорая помощь, но певца не успели довести до больницы — он скончался в машине.

Артист умер в возрасте 48 лет.

Юрий Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето».

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, Юрий уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.