Белые розы: умер Юрий Шатунов

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Бывший вокалист «Ласкового мая» скончался в результате инфаркта
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Фото: ТАСС/Роберт Нетелев
23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. По данным СМИ, бывший вокалист «Ласкового мая» скончался в результате инфаркта. Биография звезды — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Александр Шогин
Юрий АШтунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау (Башкирская АССР) в неблагополучной семье. В 12 лет попал в детский дом, где в 1986 году и познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым
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Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
Шатунов стал вокалистом созданной Кузнецовым диско-группы «Ласковый май», быстро завоевавшей всесоюзную популярность
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Фото: ТАСС/Роман Яровицын
Главными хитами группы, исполненными Шатуновым, были «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег»
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Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
Характерный фальцет Шатунова стал образцом для подражания многих поп-певцов конца 1980-х
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
Вскоре после ухода Шатунова из группы в 1991 году «Ласковый май» прекратил свое существование
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Юрий Шатунов продолжил эстрадную карьеру как сольный артист, с успехом выступая в сборных концертах и на различных мероприятиях
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В 2009 году на экраны вышел биографический фильм «Ласковый май», роль Шатунова в котором сыграл Сергей Романович
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
В 2015 году Юрий Шатунов получил премию «Звуковая дорожка» за вклад в развитие российского шоу-бизнеса
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
На конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2021» Юрий Шатунов выступил дуэтом с Димой Биланом
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
У певца остались двое несовершеннолетних детей. Причиной смерти, по имеющимся данным, стала острая сердечная недостаточность
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