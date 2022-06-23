При спасении Шатунова врачи потеряли 40 минут

Скорая помощь не выехала на вызов к певцу Юрию Шатунову, таким образом было потеряно 40 минут. Такое заявление сделал в четверг, 23 июня, источник «Известий».

Ранее в этот день стало известно, что Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта, солиста группы «Ласковый май» стала острая сердечная недостаточность.

По мнению собеседника, если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью в 60% можно было бы спасти.

Как стало известно источнику, друзья Шатунова позвонили диспетчеру 22 июня в 23:27 и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Им ответили, что машин нет и фактически отказали в выезде «скорой».

Звонок друзей Шатунова приняла женщина. Из этических соображений источник не стал называть ее имя. При этом оказалось, что «подобное отношение» к вызовам у нее было замечено и раньше.

Отмечается, что диспетчер не задала уточняющие вопросы, по которым она должна была определить серьезность ситуации и в случае необходимости направить ближайшую бригаду (в случае их отсутствия). Однако диспетчер этого не сделала, и в результате директору Шатунова и его друзьям пришлось везти его в больницу самим.

Ранее в распоряжении «Известий» появилось видео, на котором видно, как друзья артиста привезли его в больницу на машине. Музыканта буквально тащат на плечах, так как Шатунов обессилен и не может идти сам.