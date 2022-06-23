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Каким он парнем был: Россия оплакивает Юрия Шатунова

Певец завоевал популярность в составе группы «Ласковый май»
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Высоколобые критики называли его безголосым, насмехались над примитивностью аранжировок и бесхитростными текстами. Однако для поколения, чье детство и юность пришлись на конец 1980-х, Юрий Шатунов был больше, чем кумиром, — символом той эпохи. Сегодня его не стало. «Известия» вспоминают биографию звезды «Ласкового мая».

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Вторая половина 1980-х была эпохой больших перемен — и в экономике, и в политике, и в культуре. Внезапно выяснилось, что «искусство для народа», включая и эстрадную музыку, которым усердно потчевали советскую публику официальные творцы, за редким исключением этому самому народу скучно, неинтересно, а местами и непонятно. Именно тогда на авансцену вышли полуподпольные коллективы — и не только еще совсем недавно игравшие запретный рок. Главнейшим среди них, конечно же, были созданный в музыкальном кружке при оренбургском детдоме № 2 «Ласковый май» и его солист Юрий Шатунов, в считаные месяцы покоривший сердца советских школьников (и не только их, впрочем).

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Выступление группы «Ласковый май»

Выступление группы «Ласковый май»

Фото: shatunov.com
Мальчик из детского дома: умер Юра Шатунов
У солиста «Ласкового мая» остановилось сердце

Юрий Васильевич Шатунов появился на свет 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Детство его безоблачным не назвать: отец относился к маленькому Юре без особой любви и даже отказался дать ему свою фамилию, 18-летняя мать тоже не находила времени заняться сыном. Так что до четырех лет ребенок жил у дедушки с бабушкой. После смерти деда и развода родителей мать с Юрой переехала к деревню, где вновь вышла замуж. Отчим пил и поколачивал мальчика, так что он нередко убегал из дома. В 1984 году умерла от инфаркта мать (позднее этот же недуг сгубил и самого Юрия). Почти год подросток бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области, но был выявлен милицией и попал в детский дом в Акбулаке. Тут ему впервые повезло: директором учреждения была замечательный педагог Валентина Тазекенова, ставшая для Шатунова фактически матерью.

Заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров:

Я с Юрой Шатуновым не просто общался, но дружил. Он приезжал на съемки нашего фильма «Ласковый май», я был на его концертах. Он был добрым, светлым, скромным человеком. И для меня это большая потеря...

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В 1986 году Тазекенову перевели руководить школой-интернатом в Оренбурге, где она работала до самой смерти в 2015 году (кстати, среди ее воспитанников был и небезызвестный Даня Милохин). Юру она забрала с собой. Именно там он и познакомился с молодым и предприимчивым музыкантом Сергеем Кузнецовым, руководившим кружком самодеятельности. Кузнецов писал песни в модной тогда манере евродиско. Ему пришла в голову, как оказалось впоследствии, гениальная продюсерская идея — собрать диско-группу, вокалистом который был бы подросток 1213 лет. Шатунов, обладавший музыкальным слухом и приятной внешностью, подходил на эту роль идеально, а его «мальчиковый» фальцет к тому же был вполне в русле тогдашней эстрадной моды на высокие голоса.

Певица Наталья Гулькина:

Когда мне сказали, я сначала не поверила... Это шок, возмущение из-за несправедливости, что человек так рано уходит. Тем более, как я знаю, он отбил права на исполнение своих песен у Андрея Разина и должен быть ехать в большой тур. Думаю, тут сказались нервы, переживания, ведь это все шрамы на сердце. Юрий — легендарная личность, и его песни будут жить в веках, как песни Цоя. Но у Цоя были глубинные тексты, а у Юры они простые, рабоче-крестьянские, однако мы их запоминали, пели всей страной, кайфовали от мелодий... Мы редко пересекались, но я видела, что он носится, работает, борется. У меня будет ощущение, что он всегда будет жить

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Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года»

Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года»

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Разин прокомментировал новость о смерти Шатунова

Первое выступление «Ласкового мая» состоялось в декабре 1986 года. Следующий год прошел в концертах на различных областных фестивалях детского творчества — к большому неудовольствию местных чиновников от культуры, ошеломленных тем, что практически ребенок пел песни о любви. Кузнецова отстранили от работы, но он правдами и неправдами сохранил группу и сделал с ней первую студийную запись, разошедшуюся по СССР на кассетах практически мгновенно. Так страна узнала про «Белые розы», но пока не представляла себе, кто же поет эту незамысловатую песню о подростковых страданиях.

Евгений Сафронов, главный редактор ИА «Интермедиа»:

Хотим мы этого или нет, но Юрий Шатунов и «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки. Невероятно трогательный голос певца ворвался в шоу-бизнес 1980-х с дешевых аудиокассет и немедленно получил разгромные обвинения в непрофессионализме и примитивности. Однако аккурат к этому моменту система контроля в концертной отрасли рухнула, и уже никто не мог помешать триумфальным стадионным турам по стране. Голос Юрия Шатунова и «Белые розы» с «Седой ночью» стали такими же знаками эпохи, как перестройка и программа «Взгляд», а столь нелепая и ранняя смерть окончательно закрепила за певцом титул «легенда»

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К тому моменту, когда «Ласковым маем» занялся продюсер Андрей Разин, по стране ездили с фонограммными концертами несколько фальшивых «Маев». Скандал с выяснением, кто же на самом деле поет пленившие молодежь хиты, стал едва ли не главной темой для нарождавшейся желтой прессы. Пресса серьезная с недоумением привыкала к тому, что широкая публика, получившая благодаря «гласности» и «перестройке» доступ к ранее запретным плодам культуры, выбрала почему-то не Гребенщикова или Кинчева (о фри-джазе или сериализме никто уже не заикался), а неуклюжего подростка, поющего жалобным голосом про розы и морозы.

Певец Михаил Муромов:

Я в шоке. Мы только недавно его видели, и вдруг — ба-бах... Вообще, богатырским здоровьем он не отличался, но не жаловался. Был приветливым, доброжелательным. «Дядя Миша» — всегда так ко мне обращался. Мы вместе выступали на сборных концертах. Он умел на громадную аудиторию выходить без пафоса, как на работу. Он был лаконичен, и в этом была его манера. Надо иметь лицо, чтобы так держаться. Он всегда был спокоен, никогда не заводил зал: «Давайте, вместе с нами! Я не вижу ваши руки!» Этого никогда не было. И это дорогого стоит. У него было немного детское лицо. Поэтому казалось, что он вечно молодой

Попытки осознать и рационализировать феномен Шатунова и «Ласкового мая» делались, но не всегда удачные — по большей части «высоколобые» критики предпочитали кривиться и делать вид, что такого явления просто нет. Но оно было и по степени охвата все еще 1/6 части суши было сравнимо разве что с всенародной любовью к Пугачевой (к тому времени порядком уже поутихшей).

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Певец Юрий Шатунов во время выступления на девятом международном фестивале «Легенды Ретро FM». 2013 год

Певец Юрий Шатунов во время выступления на девятом международном фестивале «Легенды Ретро FM». 2013 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Геодакян

После череды скандалов и ухода отца-основателя Кузнецова «Ласковый май» распался в 1991 году. Шатунов начал сольную карьеру, которая оказалась достаточно успешной, но, конечно, не шла ни в какое сравнения с кратким периодом настоящей славы. Впрочем, он так и остался для поклонников (или, что точнее, поклонниц) вечным мальчиком, воспоминанием об ушедшей юности, поводом украдкой всплакнуть у забитой грязной посудой мойки. Сегодня об ушедшей мечте плачет, пожалуй, большая часть женского населения страны.

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Умер Юрий Шатунов
23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. По данным СМИ, бывший вокалист «Ласкового мая» скончался в результате инфаркта. Биография звезды — в фотогалерее «Известий»
Фото: ТАСС/Роберт Нетелев
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Умер Юрий Шатунов
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау (Башкирская АССР) в неблагополучной семье. В 12 лет попал в детский дом, где в 1986 году и познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым
Фото: ТАСС/Александр Шогин
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Умер Юрий Шатунов
Шатунов стал вокалистом созданной Кузнецовым диско-группы «Ласковый май», быстро завоевавшей всесоюзную популярность
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
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Умер Юрий Шатунов
Главными хитами группы, исполненными Шатуновым, были «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег»
Фото: ТАСС/Роман Яровицын
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Умер Юрий Шатунов
Характерный фальцет Шатунова стал образцом для подражания многих поп-певцов конца 1980-х
Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
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Умер Юрий Шатунов
Вскоре после ухода Шатунова из группы в 1991 году «Ласковый май» прекратил свое существование
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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Умер Юрий Шатунов
Юрий Шатунов продолжил эстрадную карьеру как сольный артист, с успехом выступая в сборных концертах и на различных мероприятиях
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Умер Юрий Шатунов
В 2009 году на экраны вышел биографический фильм «Ласковый май», роль Шатунова в котором сыграл Сергей Романович
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Умер Юрий Шатунов
В 2015 году Юрий Шатунов получил премию «Звуковая дорожка» за вклад в развитие российского шоу-бизнеса
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Умер Юрий Шатунов
На конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2021» Юрий Шатунов выступил дуэтом с Димой Биланом
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Умер Юрий Шатунов
У певца остались двое несовершеннолетних детей. Причиной смерти, по имеющимся данным, стала острая сердечная недостаточность
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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