Разин прокомментировал новость о смерти Шатунова

Продюсер Андрей Разин 23 июня прокомментировал новость о смерти певца Юрия Шатунова.

«У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются «жизнь». К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры», — написал Разин в соцсети.

О смерти артиста стало известно ранее в этот день. Музыканту было 48 лет. По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, там ему стало плохо. По предварительной информации, причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу. Врачи пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др.