Стали известны подробности последних минут жизни Шатунова

Все время до приезда в больницу музыкант Юрий Шатунов находился в сознании. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Telegram-канал «112».

Поздним вечером 22 июня друзья привезли Шатунова в больницу под Домодедово, где он рассказал врачам об острой боли в груди. Артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду.

Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, ночью его завезли в приемное отделение, в тот же момент у артиста остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

О смерти артиста стало известно ранее в этот день. Музыканту было 48 лет. По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, там ему стало плохо. По предварительной информации, причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.