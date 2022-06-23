 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Авто
Люксовая марка автомобилей из Китая может начать продажи в России
Мир
Кремль отслеживает применение западного оружия на Украине
Мир
Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме во Львове
Общество
Лидер группы «Дюна» назвал смерть Шатунова трагедией
Общество
Синоптик спрогнозировал выход смерчей на сушу в Сочи
Общество
Десять выпускников из Донбасса присоединятся к празднику «Алые паруса»
Общество
Киркоров назвал творчество Шатунова в 80-х годах прорывом
Интернет
Портал «Госуслуги» подвергается кибератакам
Экономика
ЦБ заявил о наличии потенциала для снижения ключевой ставки
Мир
В МИД РФ заявили о планах Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву
Общество
Маткапитал на первого ребенка в РФ может вырасти почти на треть к 2025 году
/

Мальчик из детского дома: умер Юра Шатунов

У солиста «Ласкового мая» остановилось сердце
Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Судьба артиста складывалась трагично: отец отвернулся, а мать умерла, когда ему было 11, что в итоге привело мальчика в оренбургский детский дом. Создание коллектива, который его прославил на всю страну, Шатунов называл ошибкой. Почему он так думал и чем занимался после «Ласкового мая» — в материале «Известий».

Пик «Ласкового мая»

Юрий Шатунов родился в Башкирии и получил фамилию матери Веры Шатуновой, так как с отцом отношения не сложились. Когда мальчику было три года, родители развелись, а едва ему исполнилось 11, Вера Гавриловна умерла от острой сердечной недостаточности.

Ее бывшего мужа ребенок не интересовал, поэтому все детство Юра сбегал из дома и бродяжничал, пока не оказался в Оренбургской области — там его взяла под опеку директор детского дома в поселке Акбулак Валентина Тазекенова. Когда ее назначили руководителем школы-интерната № 2 в Оренбурге, он отправился с ней в областной центр.

В то время в интернате руководил кружком художественной самодеятельности Сергей Кузнецов — поэт и композитор, автор множества хитов нулевых. Музыкант искал исполнителя для своих песен и приметил способности 13-летнего Юры. Вскоре после знакомства он написал для Шатунова первые композиции «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе» и позвал в группу еще несколько человек. В следующие два года, с 1986-го по 1988-й, ребята успешно выступают на местных дискотеках и в ДК. Главные хиты группы — «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», успех которых Юре потом будет сложно повторить, — появились именно в это время.

123

Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
Юрий Шатунов

«Я мечтал о записи первого полноценного альбома, — рассказывал позже Кузнецов. — Сколько я обошел домов культуры в поисках необходимого мне оборудования... Но все бесполезно. Откуда в нашей тогдашней провинции взять хотя бы на время те инструменты, которые нужны были для записи? Ну вот и все это привело к тому, что я просто решил наложить голос на концертную фонограмму. А там будь что будет. […] В этот же день пришел на железнодорожный вокзал. Там работали знакомые ребята в киоске звукозаписи. «Ласковый май»? Да, что-то мы слышали. Давай возьмем на всякий случай». Альбом я отдал за чисто символическую цену — 30 рублей. Все... Больше я ничего не сделал для распространения его в широкие массы. Массы сами нашли то, чего им так не хватало. Через три месяца вся страна слушала «какого-то мальчика из детского дома».

Юре было 14, когда песни случайно услышал продюсер Андрей Разин, в то время руководивший коллективом «Мираж». Он сразу решил отыскать мальчика. В Оренбурге Шатунова не было: подросток снова сбежал. В Москву отправились только Сергей Кузнецов и вокалист Константин Пахомов. Юношу удалось привезти в столицу только через несколько месяцев. Уже через год, в 1989-м, и Кузнецов, и Пахомов покинули «Ласковый май», а менеджером группы стал Разин.

Однако в 1991-м группа распалась: в 18 лет Шатунов уехал в Германию учиться на звукоинженера. В то время он хотел полностью бросить карьеру певца. В одном из интервью вокалист признался, что появление «Ласкового мая» было ошибкой.

«Самый трагический эпизод в истории группы — это момент создания группы. (Смеется.) Если бы «Ласкового мая» не было, всем было бы проще. Многим людям эта группа просто поломала судьбу. Кто-то ушел в бизнес, кто-то сидит в тюрьме, кого-то убили, а кто-то спился. Ну кроме двоих — меня и Андрея Разина. Мне повезло, рядом со мной все эти 25 лет был человек, который меня от многого уберег. Это мой директор Аркадий Кудряшов (продюсер его сольных проектов. — Ред.). Надо было остановиться, потому что у меня начало сносить башню. Всем стало ясно, что пора остановиться», — рассказывал музыкант.

TASS_5261411
Умер Юрий Шатунов
23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. По данным СМИ, бывший вокалист «Ласкового мая» скончался в результате инфаркта. Биография звезды — в фотогалерее «Известий»
Фото: ТАСС/Роберт Нетелев
TASS_8828840
Умер Юрий Шатунов
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау (Башкирская АССР) в неблагополучной семье. В 12 лет попал в детский дом, где в 1986 году и познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым
Фото: ТАСС/Александр Шогин
20080828_gaf_rm17_010
Умер Юрий Шатунов
Шатунов стал вокалистом созданной Кузнецовым диско-группы «Ласковый май», быстро завоевавшей всесоюзную популярность
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
TASS_293572
Умер Юрий Шатунов
Главными хитами группы, исполненными Шатуновым, были «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег»
Фото: ТАСС/Роман Яровицын
RIAN_515716
Умер Юрий Шатунов
Характерный фальцет Шатунова стал образцом для подражания многих поп-певцов конца 1980-х
Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
20111203_gaf_u59_062
Умер Юрий Шатунов
Вскоре после ухода Шатунова из группы в 1991 году «Ласковый май» прекратил свое существование
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
TASS_5606243
Умер Юрий Шатунов
Юрий Шатунов продолжил эстрадную карьеру как сольный артист, с успехом выступая в сборных концертах и на различных мероприятиях
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
RIAN_466954
Умер Юрий Шатунов
В 2009 году на экраны вышел биографический фильм «Ласковый май», роль Шатунова в котором сыграл Сергей Романович
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
RIAN_457907
Умер Юрий Шатунов
В 2015 году Юрий Шатунов получил премию «Звуковая дорожка» за вклад в развитие российского шоу-бизнеса
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
TASS_47659834
Умер Юрий Шатунов
На конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2021» Юрий Шатунов выступил дуэтом с Димой Биланом
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
TASS_47654224
Умер Юрий Шатунов
У певца остались двое несовершеннолетних детей. Причиной смерти, по имеющимся данным, стала острая сердечная недостаточность
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Юрий Шатунов: сольная карьера и смерть

После ухода из группы Шатунов записал несколько сольных альбомов, в которых значительную часть составляли старые песни, сыграл пару эпизодических ролей в кино, время от времени появлялся на телевидении и снимал клипы.

В 2009-м вышла художественная лента «Ласковый май», в котором Юрий не увидел ни доли правды: «Этот фильм не является подлинной историей группы. Он снимался без моего участия, меня поставили перед фактом. Многое в картине приукрашено, хотя есть и очень точные моменты, попавшие в десятку. Например, как Андрей Разин случайно сфотографировался с Горбачевым, а потом выдавал себя за его племянника. Но что касается меня, со мной такие события не происходили. В этом кино нет ничего от меня настоящего, за исключением имени, фамилии и моих песен. Хотя фильм получился хороший, позитивный. Если бы снимали реальную историю, она была бы гораздо трагичнее», — пояснял он в интервью.

У артиста остались двое детей от брака со Светланой Шатуновой, юристом по профессии. И 15-летний Дэннис, и 9-летняя Эстела родились в Германии.

По данным «Известий», 22 июня музыкант отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Поздним вечером друзья привезли Шатунова в больницу под Домодедово, где он рассказал врачам об острой боли в груди. Артисту оказали первую помощь, но состояние резко стало ухудшаться, и медики вызвали реанимационную бригаду.

Скорая доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, ночью его завезли в приемное отделение, в тот же момент у артиста остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

123

Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru
Юрий Шатунов

«Я с Юрой Шатуновым не просто общался, но дружил. Он приезжал на съемки нашего фильма «Ласковый май», я был на его концертах. Он был добрым, светлым, скромным человеком. И для меня это большая потеря», — сказал «Известиям» актер Вячеслав Манучаров, сыгравший продюсера Андрея Разина в ленте о группе.

«Знаю, что у Юрия было неплохое чувство юмора, он показался мне открытым человеком, но о нем говорили, что звездность есть, однако его много доставали поклонники, — поделилась с журналистами солистка «Миража» и «Феи» Светлана Разина. — Как-то летели вместе в самолете, он вовсю смеялся над моими шутками», — рассказала она. По ее мнению, музыка поколения Шатунова врезалась в сердца слушателей, потому что она гораздо более душевная, чем современная».

«Безусловно, Юра Шатунов стал культовой фигурой. С 1988 года его песни звучат, и востребован он как артист уже 34 года. Что можно сказать? Представляете, мальчик из детского дома стал популярной личностью, востребованной. Это дорогого стоит», — отметил в беседе с изданием продюсер Иосиф Пригожин.

Хотя Шатунов называл «Ласковый май» ошибкой, россиянам запомнились те самые первые песни подростка-бунтаря из детского дома: «Белые розы», «Седая ночь», «Ну что же ты…», «Тающий снег». Смерть знакового исполнителя 1990-х и звезды дискотек вызвала у поклонников один и тот же отклик: «Ушла эпоха».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022