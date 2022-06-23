Мальчик из детского дома: умер Юра Шатунов

23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Судьба артиста складывалась трагично: отец отвернулся, а мать умерла, когда ему было 11, что в итоге привело мальчика в оренбургский детский дом. Создание коллектива, который его прославил на всю страну, Шатунов называл ошибкой. Почему он так думал и чем занимался после «Ласкового мая» — в материале «Известий».

Пик «Ласкового мая»

Юрий Шатунов родился в Башкирии и получил фамилию матери Веры Шатуновой, так как с отцом отношения не сложились. Когда мальчику было три года, родители развелись, а едва ему исполнилось 11, Вера Гавриловна умерла от острой сердечной недостаточности.

Ее бывшего мужа ребенок не интересовал, поэтому все детство Юра сбегал из дома и бродяжничал, пока не оказался в Оренбургской области — там его взяла под опеку директор детского дома в поселке Акбулак Валентина Тазекенова. Когда ее назначили руководителем школы-интерната № 2 в Оренбурге, он отправился с ней в областной центр.

В то время в интернате руководил кружком художественной самодеятельности Сергей Кузнецов — поэт и композитор, автор множества хитов нулевых. Музыкант искал исполнителя для своих песен и приметил способности 13-летнего Юры. Вскоре после знакомства он написал для Шатунова первые композиции «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе» и позвал в группу еще несколько человек. В следующие два года, с 1986-го по 1988-й, ребята успешно выступают на местных дискотеках и в ДК. Главные хиты группы — «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», успех которых Юре потом будет сложно повторить, — появились именно в это время.

Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev Юрий Шатунов

«Я мечтал о записи первого полноценного альбома, — рассказывал позже Кузнецов. — Сколько я обошел домов культуры в поисках необходимого мне оборудования... Но все бесполезно. Откуда в нашей тогдашней провинции взять хотя бы на время те инструменты, которые нужны были для записи? Ну вот и все это привело к тому, что я просто решил наложить голос на концертную фонограмму. А там будь что будет. […] В этот же день пришел на железнодорожный вокзал. Там работали знакомые ребята в киоске звукозаписи. «Ласковый май»? Да, что-то мы слышали. Давай возьмем на всякий случай». Альбом я отдал за чисто символическую цену — 30 рублей. Все... Больше я ничего не сделал для распространения его в широкие массы. Массы сами нашли то, чего им так не хватало. Через три месяца вся страна слушала «какого-то мальчика из детского дома».

Юре было 14, когда песни случайно услышал продюсер Андрей Разин, в то время руководивший коллективом «Мираж». Он сразу решил отыскать мальчика. В Оренбурге Шатунова не было: подросток снова сбежал. В Москву отправились только Сергей Кузнецов и вокалист Константин Пахомов. Юношу удалось привезти в столицу только через несколько месяцев. Уже через год, в 1989-м, и Кузнецов, и Пахомов покинули «Ласковый май», а менеджером группы стал Разин.

Однако в 1991-м группа распалась: в 18 лет Шатунов уехал в Германию учиться на звукоинженера. В то время он хотел полностью бросить карьеру певца. В одном из интервью вокалист признался, что появление «Ласкового мая» было ошибкой.

«Самый трагический эпизод в истории группы — это момент создания группы. (Смеется.) Если бы «Ласкового мая» не было, всем было бы проще. Многим людям эта группа просто поломала судьбу. Кто-то ушел в бизнес, кто-то сидит в тюрьме, кого-то убили, а кто-то спился. Ну кроме двоих — меня и Андрея Разина. Мне повезло, рядом со мной все эти 25 лет был человек, который меня от многого уберег. Это мой директор Аркадий Кудряшов (продюсер его сольных проектов. — Ред.). Надо было остановиться, потому что у меня начало сносить башню. Всем стало ясно, что пора остановиться», — рассказывал музыкант.

TASS_5261411 23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. По данным СМИ, бывший вокалист «Ласкового мая» скончался в результате инфаркта. Биография звезды — в фотогалерее «Известий» Фото: ТАСС/Роберт Нетелев TASS_8828840 Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау (Башкирская АССР) в неблагополучной семье. В 12 лет попал в детский дом, где в 1986 году и познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым Фото: ТАСС/Александр Шогин 20080828_gaf_rm17_010 Шатунов стал вокалистом созданной Кузнецовым диско-группы «Ласковый май», быстро завоевавшей всесоюзную популярность Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev TASS_293572 Главными хитами группы, исполненными Шатуновым, были «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег» Фото: ТАСС/Роман Яровицын RIAN_515716 Характерный фальцет Шатунова стал образцом для подражания многих поп-певцов конца 1980-х Фото: РИА Новости/Антон Белицкий 20111203_gaf_u59_062 Вскоре после ухода Шатунова из группы в 1991 году «Ласковый май» прекратил свое существование Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov TASS_5606243 Юрий Шатунов продолжил эстрадную карьеру как сольный артист, с успехом выступая в сборных концертах и на различных мероприятиях Фото: ТАСС/Артем Геодакян RIAN_466954 В 2009 году на экраны вышел биографический фильм «Ласковый май», роль Шатунова в котором сыграл Сергей Романович Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова RIAN_457907 В 2015 году Юрий Шатунов получил премию «Звуковая дорожка» за вклад в развитие российского шоу-бизнеса Фото: РИА Новости/Виталий Аньков TASS_47659834 На конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2021» Юрий Шатунов выступил дуэтом с Димой Биланом Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев TASS_47654224 У певца остались двое несовершеннолетних детей. Причиной смерти, по имеющимся данным, стала острая сердечная недостаточность Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Юрий Шатунов: сольная карьера и смерть

После ухода из группы Шатунов записал несколько сольных альбомов, в которых значительную часть составляли старые песни, сыграл пару эпизодических ролей в кино, время от времени появлялся на телевидении и снимал клипы.

В 2009-м вышла художественная лента «Ласковый май», в котором Юрий не увидел ни доли правды: «Этот фильм не является подлинной историей группы. Он снимался без моего участия, меня поставили перед фактом. Многое в картине приукрашено, хотя есть и очень точные моменты, попавшие в десятку. Например, как Андрей Разин случайно сфотографировался с Горбачевым, а потом выдавал себя за его племянника. Но что касается меня, со мной такие события не происходили. В этом кино нет ничего от меня настоящего, за исключением имени, фамилии и моих песен. Хотя фильм получился хороший, позитивный. Если бы снимали реальную историю, она была бы гораздо трагичнее», — пояснял он в интервью.

У артиста остались двое детей от брака со Светланой Шатуновой, юристом по профессии. И 15-летний Дэннис, и 9-летняя Эстела родились в Германии.

По данным «Известий», 22 июня музыкант отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Поздним вечером друзья привезли Шатунова в больницу под Домодедово, где он рассказал врачам об острой боли в груди. Артисту оказали первую помощь, но состояние резко стало ухудшаться, и медики вызвали реанимационную бригаду.

Скорая доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, ночью его завезли в приемное отделение, в тот же момент у артиста остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru Юрий Шатунов

«Я с Юрой Шатуновым не просто общался, но дружил. Он приезжал на съемки нашего фильма «Ласковый май», я был на его концертах. Он был добрым, светлым, скромным человеком. И для меня это большая потеря», — сказал «Известиям» актер Вячеслав Манучаров, сыгравший продюсера Андрея Разина в ленте о группе.

«Знаю, что у Юрия было неплохое чувство юмора, он показался мне открытым человеком, но о нем говорили, что звездность есть, однако его много доставали поклонники, — поделилась с журналистами солистка «Миража» и «Феи» Светлана Разина. — Как-то летели вместе в самолете, он вовсю смеялся над моими шутками», — рассказала она. По ее мнению, музыка поколения Шатунова врезалась в сердца слушателей, потому что она гораздо более душевная, чем современная».

«Безусловно, Юра Шатунов стал культовой фигурой. С 1988 года его песни звучат, и востребован он как артист уже 34 года. Что можно сказать? Представляете, мальчик из детского дома стал популярной личностью, востребованной. Это дорогого стоит», — отметил в беседе с изданием продюсер Иосиф Пригожин.

Хотя Шатунов называл «Ласковый май» ошибкой, россиянам запомнились те самые первые песни подростка-бунтаря из детского дома: «Белые розы», «Седая ночь», «Ну что же ты…», «Тающий снег». Смерть знакового исполнителя 1990-х и звезды дискотек вызвала у поклонников один и тот же отклик: «Ушла эпоха».