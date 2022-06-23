Киркоров назвал творчество Шатунова в 80-х годах прорывом

Юрий Шатунов всегда производил впечатление очень воспитанного и интеллигентного человека, а творчество исполнителя в 1980-х годах было действительно прорывом, он собирал стадионы поклонников. Об этом певец Филипп Киркоров рассказал в четверг, 23 июня, комментируя смерть Шатунова.

«Да вы что? Господи, что творится. Молодые такие <…> Не был знаком с ним близко, пересекались на программах, производил впечатление интеллигентного, воспитанного молодого человека. Больше и сказать нечего», — сказал Киркоров в беседе с телеканалом «360».

По его словам, когда группа «Ласковый май» появилась, это был настоящий прорыв.

Ранее в этот день стало известно, что Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта, солиста группы «Ласковый май» стала острая сердечная недостаточность, сообщает телеканал «Звезда».

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Там ему стало плохо, приехала скорая помощь, но певца не успели довести до больницы — он скончался в машине.

Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето».

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, он уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.