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РЕН ТВ покажет документальный фильм «Ласковый май: от заката до рассвета»
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РЕН ТВ покажет документальный фильм «Ласковый май: от заката до рассвета»

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Фото: ТАСС/Роберт Нетелев
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Телеканал РЕН ТВ покажет документальный фильм собственного производства «Ласковый май: от заката до рассвета» в память о солисте коллектива Юрии Шатунове. Премьера состоится 23 июня в 23:30.

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Певец завоевал популярность в составе группы «Ласковый май»

Взлет «Ласкового мая» начался в конце 1980-х годов. Никому не известная группа из детдомовских ребят стала самой популярной в стране.

РЕН ТВ расскажет, в чем феномен коллектива, почему простые аккорды и тексты полюбились миллионам поклонников, а также назовет причины распада группы.

Юрий Шатунов ушел из жизни в ночь на четверг. По предварительным данным, причиной смерти 48-летнего музыканта стала острая сердечная недостаточность.

С 1986 по 1988 год группа «Ласковый май» выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето». За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, он уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.

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