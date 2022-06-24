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Близкие Юрия Шатунова решили кремировать тело артиста

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Фото: shatunov.com
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Тело бывшего солиста поп-группы «Ласковый мая» Юрия Шатунова будет кремировано, такова воля его родных. Об этом 24 июня сообщил осведомленный источник.

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«Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», — цитирует его ТАСС.

Музыканту стало плохо 22 июня вечером, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово. Шатунову вызвали «скорую», однако медики, со слов директора артиста Аркадия Кудряшова, по вызову ехать отказались, так как не было машин.

После этого друзья Шатунова довезли его до ближайшего медпункта в селе Растуново. По прибытии в больницу оказалось, что там музыканту квалифицированную помощь не окажут, его состояние ухудшалось.

Спустя полчаса приехала «скорая», которая доставила Шатунова в Домодедовскую ЦРБ, где он умер в приемном отделении. Непосредственно в машине «скорой» певцу помощи не оказывали.

Звезда 80-90-х годов Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

В тот же день в распоряжении «Известий» поступили кадры последних минут жизни артиста.

Прощание с ним состоится в воскресенье, 26 июня, в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища в Москве, уточняет «Газета.Ru».

Шатунов с 1986 по 1991 год был солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и многие другие. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов.

Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.

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