Опубликованы кадры последних минут жизни Юрия Шатунова

В распоряжении «Известий» в четверг, 23 июня, появились кадры последних минут жизни солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

На кадрах видно, как друзья выводят артиста из машины, чтобы отвести его в больницу села Растуново. Музыканта буквально тащат на плечах, так как Шатунов обессилен и не может идти сам.

Ранее в этот день стало известно, что Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта, солиста группы «Ласковый май» стала острая сердечная недостаточность.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где ему стало плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду. Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…» и другие.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.