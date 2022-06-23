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Директор объяснил решение везти Шатунова в больницу самостоятельно

Директор Кудряшов заявил, что «скорая» не могла быстро приехать к Шатунову
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Аркадий Кудряшов, директор солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, рассказал «Известиям» об обстоятельствах смерти артиста.

Музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово. Шатунову вызвали «скорую», однако медики, со слов Кудряшова, по вызову ехать отказались.

«Скорая вообще не ехала. (…) [Изначально] вызвали домой. Чтобы ускорить, мы стали говорить, что делать. Дежурный говорит — если можно, сами везите, потому что долго будете ждать», — поделился он.

Мальчик из детского дома: умер Юра Шатунов
У солиста «Ласкового мая» остановилось сердце

Директор отметил, что после этого они самостоятельно добрались до ближайшего медицинского пункта в селе Растунове. Тем не менее по прибытии в больницу оказалось, что там музыканту квалифицированную помощь не окажут, его состояние ухудшалось.

Спустя полчаса приехала «скорая», которая должна была доставить Шатунова в Домодедовскую ЦРБ.

«Врач посмотрела и сказала, что мы можем его не довезти, везти надо бы, но гарантий не даем. Мы сказали, что давайте рискнем», — рассказал Кудряшов.

Он добавил, что непосредственно в машине «скорой» певцу помощи не оказывали.

«Ничего в «скорой» ему не делали. Когда он начал умирать, они пытались делать ему массаж сердца», — сказал он, подчеркнув, что дефибриллятор там хоть и был, но им никто не пользовался, а сама «скорая» была «самая обычная».

При этом Кудряшов заверил, что к работе медиков никаких претензий нет. Ссылаясь на врачей, он отметил, что у Шатунова был обширный инфаркт и «ни одна супермегабригада» не смогла бы его спасти.

Между тем о смерти Шатунова изначально появилась противоречивая информация. Так, Кудряшов говорил, что музыкант скончался в машине «скорой». Затем появились данные о том, что сердце артиста остановилось после того, как его завели в приемное отделение больницы в Домодедово.

При этом главврач медучреждения Андрей Осипов сообщил, что Шатунова доставили в 23:30 22 июня в состоянии клинической смерти. Врачи, по его словам, боролись за жизнь артиста около полутора часов, однако это не помогло.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Прощание с ним состоится в воскресенье, 26 июня, в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища в Москве. В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище.

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