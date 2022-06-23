Реклама
Прямой эфир
Экономика
Nike остановит поставки в Россию
Мир
США передали Украине гаубицы M777 без системы GPS
Мир
Власти РФ проинформировал посла Франции о высылке сотрудника миссии
Армия
Шойгу заявил о необходимости укрепить оборону Союзного государства
Мир
Премьер Албании назвал расширение ЕС жульническим процессом
Экономика
Экономист не исключил полный запрет на ввоз евро в Россию
Мир
В США внесли законопроект об обучении летчиков ВСУ пилотированию на F-15 и F-16
Общество
Ветераны призвали переименовать Болотную площадь в Площадь Российской империи
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии гарантий въезда россиян при наличии визы
Мир
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленную Украине технику
Мир
Всемирная сеть здравоохранения официально объявила оспу обезьян пандемией

Стала известна дата прощания с Шатуновым

Прощание с Шатуновым состоится 26 июня
0
Фото: vk.com/Юрий Шатунов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с Юрием Шатуновым состоится в воскресенье, 26 июня. Об этом 23 июня сообщил его директор Аркадий Кудряшов.

«У нас будет прощание, мы сейчас определяемся, скорее всего, в воскресенье с 10 до 17. На Троекуровском кладбище», — заявил Кудряшов «Известиям».

Каким он парнем был: Россия оплакивает Юрия Шатунова
Певец завоевал популярность в составе группы «Ласковый май»

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду.

Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

23 июня в распоряжение «Известий» поступили кадры последних минут жизни артиста.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Композитор Михаил Муромов заявил, что суды с продюсером Андреем Разиным за право исполнять песни «Ласкового мая» могли подорвать здоровье Шатунова. Сам продюсер рассказал, что жизнь певца оборвалась на новом этапе его карьеры.

Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022