Стала известна дата прощания с Шатуновым

Прощание с Юрием Шатуновым состоится в воскресенье, 26 июня. Об этом 23 июня сообщил его директор Аркадий Кудряшов.

«У нас будет прощание, мы сейчас определяемся, скорее всего, в воскресенье с 10 до 17. На Троекуровском кладбище», — заявил Кудряшов «Известиям».

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду.

Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

23 июня в распоряжение «Известий» поступили кадры последних минут жизни артиста.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Композитор Михаил Муромов заявил, что суды с продюсером Андреем Разиным за право исполнять песни «Ласкового мая» могли подорвать здоровье Шатунова. Сам продюсер рассказал, что жизнь певца оборвалась на новом этапе его карьеры.

Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.