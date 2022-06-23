Композитор Муромов допустил влияние судов из-за песен на здоровье Шатунова

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов судился с продюсером Андреем Разиным, это могло отразиться на здоровье певца. Об этом «Известиям» 23 июня заявил композитор Михаил Муромов, комментируя смерть музыканта.

«Я в шоке от новости. Нахожусь сейчас на съемках программы «Привет, Андрей», посвященной как раз песням 1980-х. Все артисты скорбят и недоумевают, как так?! Мы только недавно его видели, он судился с Разиным. Отстаивал право исполнять песни «Ласкового мая», тех же «Белых роз». Андрей Разин перекупил права и теперь качает права», — подчеркнул он.

По его словам, судебные разборки могли повлиять на физическое состояние Шатунова. При этом он никогда не отличался крепким здоровьем.

«Ну вообще он всегда был бледненький. Богатырским здоровьем он не отличался. Он не жаловался. Был приветливым, доброжелательным. «Дядя, Миша!» — всегда так ко мне обращался», — поделился Муромов.

Он отметил, что выступления Шатунова отличались лаконичностью.

«Он умел на громадную аудиторию выходить без пафоса, как на работу. Он был лаконичен, и в этом была его манера. Этим он отличался от других. Надо иметь лицо, чтобы так держаться. Он всегда был спокоен, никогда не заводил зал: «Давайте, вместе с нами! Я не вижу ваши руки!» Этого никогда не было», — указал собеседник «Известий».

Певец Владимир Маркин, в свою очередь, назвал Шатунова уникальным явлением на российской и советской эстраде.

«Трудно переоценить его влияние как лидера «Ласкового мая» на всё пространство тогда еще Советского Союза. И конечно, это очень печально. Потому что в таком возрасте он наверняка бы мог много-много выпустить песен, которые бы радовали его слушателей. И надо сказать, что с годами у него становилось их даже больше. И это естественно. Потому что он всегда был очень искренним, молодым… таким и останется в сердцах своих слушателей», — подчеркнул он, выразив соболезнования близким музыканта.

О смерти музыканта стало известно ранее в этот день. Причиной смерти Шатунова в возрасте 48 лет стала острая сердечная недостаточность. По данным «Известий», 22 июня певец почувствовал недомогание, приехала скорая помощь, но певец скончался в машине.

Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето».

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова. Покинув группу, он уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.