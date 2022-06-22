Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, ранее одобренный Верховной радой. Об этом глава государства сообщил во вторник, 21 июня.

«Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации», — говорится в публикации украинского лидера в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Зеленский подчеркнул, что Украина разделяет европейские ценности и считает своим главным приоритетом жизнь и здоровье людей.

Законопроект о принятии Стамбульской конвенции был предложен к рассмотрению Верховной радой 18 июня.

Стамбульская конвенция открыта для подписания и утверждения с 2011 года. Документ определяет как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию. Его подписало 47 стран, но ратифицировало только 33.

Ранее во вторник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о намерении Евросоюза предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок.

Вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС будет обсуждаться на саммите, который состоится в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

17 июня Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

Тогда же обозреватель CNN Люк Макги усомнился в перспективах Украины вступить в ЕС. Он также констатировал наличие в стране высокого уровня коррупции, отсутствие современной европейской демократии, проблемы с соблюдением прав человека, которые противоречат копенгагенским критериям для кандидатов в члены ЕС.

В свою очередь, адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд напомнил, что одним из условий законного вступления в ЕС должно стать возвращение к своей истории и прекращение прославления украинских коллаборационистов, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич, сотрудничавших с немецкими фашистами.