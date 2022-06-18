Зеленский внес в раду проект о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 18 июня, внес в Верховную раду проект закона о ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Согласно тексту документа, Украина признает, что целью конвенции является защита женщин от любых форм насилия, а также «недопущение, уголовное преследование и ликвидация насилия в отношении женщин и домашнего насилия». Указывается, что положения конвенции не рассматривается как обязывающее менять Семейный кодекс и Конституцию государства или мешающие родителям воспитывать детей согласно своим убеждениям.

Стамбульская конвенция была принята в 2011 году. Документ определяет как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию. Его подписали 47 стран, но ратифицировали только 33. Украина пока не ратифицировала конвенцию.

17 июня 2022 года кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией. Он начнет действовать с 1 июля. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак объяснил решение вопросами безопасности и необходимостью контроля за въездом россиян. Возможность принятия закона, вводящего визы, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году.