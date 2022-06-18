Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннист Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Германии
Общество
В СК назвали причину аварии с автобусом со студентами на Кубани
Мир
Синоптики предупредили о высокой угрозе пожаров в Испании, Франции и Италии
Общество
Пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани студентов отпустили домой
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны

Зеленский внес в раду проект о ратификации Стамбульской конвенции

Зеленский внес в раду проект о ратификации Стамбульской конвенции о противодействии домашнему насилию
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 18 июня, внес в Верховную раду проект закона о ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Мрак согласия: почему дети молчат о насилии
Только половина жертв рассказывает о травмирующем опыте, некоторые — спустя годы

Согласно тексту документа, Украина признает, что целью конвенции является защита женщин от любых форм насилия, а также «недопущение, уголовное преследование и ликвидация насилия в отношении женщин и домашнего насилия». Указывается, что положения конвенции не рассматривается как обязывающее менять Семейный кодекс и Конституцию государства или мешающие родителям воспитывать детей согласно своим убеждениям.

Стамбульская конвенция была принята в 2011 году. Документ определяет как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию. Его подписали 47 стран, но ратифицировали только 33. Украина пока не ратифицировала конвенцию.

17 июня 2022 года кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией. Он начнет действовать с 1 июля. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак объяснил решение вопросами безопасности и необходимостью контроля за въездом россиян. Возможность принятия закона, вводящего визы, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022