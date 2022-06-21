Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о результатах встречи глав МИД ЕС 20 июня и о намерении Евросоюза предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок. Об этом во вторник, 21 июня, Боррель написал в Twitter.

Он отметил, что ЕС продолжит оказывать необходимую поддержку Украине так долго, как это потребуется.

«Надеемся на историческое решение по статусу кандидата для Украины позднее на этой неделе», — подчеркнул Боррель.

Вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС будет обсуждаться на саммите, который состоится в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Ранее в этот день министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны Евросоюза достигли консенсуса в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Накануне эту же информацию опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Совете ЕС. По данным издания, все страны уже одобрили Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Официальное решение будет оглашено позднее.

21 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. Он считает, что это не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

17 июня Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.