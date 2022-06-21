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Франция заявила о консенсусе в ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата

МИД Франции: достигнут консенсус по вопросу предоставления Киеву статуса кандидата в ЕС
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Страны Евросоюза достигли консенсуса в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом 21 июня заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

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«Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал — полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», — сказал Бон по итогам заседания Совета Евросоюза по общим делам.

Вопрос предоставления Украине статуса кандидата на выступление в ЕС будет обсуждаться на саммите, который состоится в Брюсселе 23–24 июня.

Накануне эту же информацию опубликовало агенство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Совете ЕС. По данным издания, все страны уже одобрили Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Официальное решение будет оглашено позднее.

21 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. По его словам, это не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

17 июня Еврокомиссия дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС. В дальнейшем были озвучены условия, за невыполнение которых страна лишится шанса на вступление в Евросоюз.

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