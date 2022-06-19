ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) вынесла постановление по заявке Украины на вступление в Евросоюз (ЕС), перечислив условия, невыполнение которых дает организации право отозвать у страны статус кандидата в ЕС, сказано в постановлении от 17 июня.

«Комиссия будет следить за прогрессом Украины в выполнении этих требований и отчитываться о них вместе с тщательной оценкой страны к концу 2022 года. Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», — заключили члены ЕК.

Для сохранения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС рекомендуется провести блок реформ. В частности, продолжать судебную и реализовать реформу Конституционного суда, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии,отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах.

Перечень условий для сохранения статуса кандидата не был указан в релизе по итогам заседания Еврокомиссии. Туда вынесли только то, что Украину оценили по трем критериям — политическому и экономическому соответствию и способности страны взять на себя обязательства по членству в ЕС, и сформулировали мнение о ее перспективах.

«Европейская комиссия пришла к выводу, что Украина в целом значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств; продолжает демонстрировать высокие макроэкономические показатели, показывая заметную устойчивость при макроэкономической и финансовой стабильности, в то же время нуждаясь в продолжении амбициозных структурных экономических реформ. Страна постепенно приблизилась к существенным базисам законодательства ЕС во многих областях», — решили еврокомиссары.

Они заключили, что Украине следует предоставить «перспективу стать членом Европейского союза, предоставить статус кандидата при условии дополнительных усилий в ряде областей».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

17 июня выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против возможного вступления Украины в Евросоюз (ЕС), так как это не военный блок.

16 июня министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Днем ранее чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.