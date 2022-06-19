В Париже потребовали от Киева отказаться от прославления Бандеры ради членства в ЕС

Адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд предложил украинским властям ради вступления в Евросоюз отказаться от прославления украинских коллаборационистов, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич. Об этом он заявил в эфире BFM TV.

Юрист выступает за принятие Киева в «европейскую семью», однако он напомнил, что одним из условий законного вступления в ЕС должно стать возвращение к своей истории и прекращение прославления пособников немецких фашистов.

Как отметил Кларсфельд, в Киеве есть Бабий Яр, куда ведет улица, которую киевский городской совет переименовал в честь националиста Степана Бандеры, восхваляемого в школах.

«Нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно», — указал он, добавив, что ЕС — это не только общие экономические и юридические ценности, но и моральные.

Поэтому Украина не может быть принята в ЕС, если не пересмотрит свое отношение к истории, в частности, к Бандере и Шухевичу, добавил он.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла организации «Украинской повстанческой армии» (УПА) (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Участники ОУН-УПА признаны в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.

В мае 2015 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

24 мая в Кропивницком Кировский районный суд вынес 19-летнему пророссийскому активисту из Харькова своеобразный приговор: судья постановила обвиняемому выучить гимн страны и песни об организаторе украинского националистического движения Степане Бандере.