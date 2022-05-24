Украинский суд приговорил пророссийского активиста к изучению песни о Бандере

В украинском городе Кропивницкий Кировский районный суд вынес 19-летнему пророссийскому активисту из Харькова своеобразный приговор: судья постановила обвиняемому выучить гимн страны и песни об организаторе украинского националистического движения Степане Бандере.

«В Кропивницком судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал в Кировоградскую область и стал в соцсети агитировать за «русский мир», выучить наизусть гимн Украины, IX раздел Конституции о территориальном устройстве, песню «Отец наш — Бандера, Украина — мать!» и стихотворение [Владимира] Сосюры «Любите Украину», — написал глава Кировоградской областной рады Сергей Шульга на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) 24 мая.

Кроме того, юного харьковчанина обязали прочитать повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба» и роман Анатолия Димарова «И будут люди».

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Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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