Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Украинский суд приговорил пророссийского активиста к изучению песни о Бандере

0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В украинском городе Кропивницкий Кировский районный суд вынес 19-летнему пророссийскому активисту из Харькова своеобразный приговор: судья постановила обвиняемому выучить гимн страны и песни об организаторе украинского националистического движения Степане Бандере.

«Броневик выезжал из-за нашего дома и стрелял, а потом опять прятался»
Жители Светличного рассказали о ВСУ, прикрывавшихся мирным населением

«В Кропивницком судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал в Кировоградскую область и стал в соцсети агитировать за «русский мир», выучить наизусть гимн Украины, IX раздел Конституции о территориальном устройстве, песню «Отец наш — Бандера, Украина — мать!» и стихотворение [Владимира] Сосюры «Любите Украину», — написал глава Кировоградской областной рады Сергей Шульга на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) 24 мая.

Кроме того, юного харьковчанина обязали прочитать повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба» и роман Анатолия Димарова «И будут люди».

Реклама

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022