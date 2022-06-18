Обозреватель CNN усомнился в перспективах вступления Украины в ЕС

Несмотря на нацеленность руководства Украины на быстрое вхождение в состав Евросоюза, этот процесс может занять годы, а то и десятилетия. Такое мнение 17 июня выразил обозреватель канала CNN Люк МакГи.

Он обратил внимание на то, что несмотря на поддержку стремлений Киева войти в состав ЕС от ряда стран, Украине придется столкнуться с длительной процедурой рассмотрения заявки. Кроме того, страна должна выполнить ряд требований, в том числе по соответствию Копенгагенским критериям и получить согласия всех 27 стран — членов ЕС на присоединение.

«Копенгагенские критерии представляют собой довольно непрозрачное трио требований, которые должно выполнить государство-кандидат, чтобы начать надлежащие переговоры о вступлении [в ЕС]. Они сосредоточены на том, есть ли в этой стране функционирующая рыночная экономика, способны ли институты страны поддерживать европейские ценности, такие как права человека и интерпретация ЕС верховенства права, и есть ли в стране функционирующая инклюзивная демократия», — поясняет МакГи.

Украина может испытать проблемы с выполнением этих требований, так как кризис вокруг страны вызывает подозрения по части соблюдения прав человека, а также наличия в ней современной европейской демократии. Кроме того, еще одним препятствием на пути к членству в Евросоюзе станет высокий уровень коррупции, что также неприемлемо для блока, добавляет обозреватель.

Есть и политические причины, по которым вступление Украины в ЕС может растянуться на долгие годы. Другие государства боятся того, что Киев начнет поглощать значительную часть бюджета Евросоюза, а также пренебрежительно относиться к европейским нормам после присоединения. Также быстрое принятие Украины в ЕС может ухудшить отношения с другими кандидатами на вступление в организацию.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести ряд реформ по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

Вместе с тем 15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

16 июня иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.