Речь Путина на ПМЭФ-2022. Главное

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума 17 июня. Глава государства выступил с речью, в которой дал оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике.

Об антироссийских санкциях

По словам главы государства, сейчас экономика во всем находится в непростом состоянии, когда многие торговые, производственные и логистические связи проходят через новые испытания.

Президент отметил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, носят безумный и бездумный характер. Их единственной целью является взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось, подчеркнул российский лидер.

При этом мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, а экономический блицкриг против России не имел шансов на успех изначально, добавил Путин.

«То, что пытались осуществить блицкриг в отношении нашей экономики, ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, «слухи о моей смерти сильно преувеличены». То же самое в отношении блицкрига, касающегося России», — заметил российский лидер.

Однако некоторые отечественные эксперты поддались внешнему давлению: они исходили из неминуемого коллапса экономики России, обратил внимание президент.



Как отметил Путин, санкционное оружие является обоюдоострым и оно наносит сопоставимый или больший урон его конструкторам. Президент привел оценки экспертов, согласно которым «только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки на предстоящий год могут превысить $400 млрд».

Глава государства отметил, что издержки из-за введенных санкций лягут на плечи граждан и компаний Евросоюза.

Об окончании эпохи однополярного мира

По словам Путина, США объявили себя посланниками Бога на Земле. Вашингтон считает, что у него нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Однако на сегодняшний день эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами, подчеркнул президент России.

При этом Евросоюз (ЕС), по словам Путина, окончательно утратил свой политический суверенитет, «а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу». По его мнению, нынешняя обстановка в Европе приведет к всплеску популизма и радикализма.

О состоянии экономики в России

России удалось подавить инфляционный всплеск, а государственные финансы устойчивы. Так, после пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Российский лидер подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития производства и предложения на внутреннем рынке, восстанавливать спрос и кредитование экономики. Кроме того, глава государства сказал, что россияне — сильные люди, которые могут справиться с любым вызовом, «как и наши предки на протяжении тысячелетий».

Президент также высказался о теме импортозамещения. По его словам, это не является панацеей — надо не копировать, а быть на шаг впереди. При этом глава государства подчеркнул, что «производить всё и вся, конечно же, невозможно, да и не нужно», однако России необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции.

О состоянии экономики в мире

Все мировые проблемы — сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — являются результатом системных ошибок администрации США и бюрократии ЕС, считает Путин. По его словам, российская спецоперация стала для Запада «спасательным кругом», чтобы все проблемы перекинуть на Москву.

Также он добавил, что к росту цен в Евросоюзе привела провальная энергополитика ЕС. Кризис в этой сфере носит системный характер, отметил российский лидер.

Грозящий миру голод будет целиком на совести администрации США и Евросоюза, подчеркнул глава российского государства. Он уточнил, что нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности.

Кроме того, Путин заявил, что РФ, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна увеличить экспорт продовольствия и удобрений.



О мерах поддержки населения

В ходе выступления президент анонсировал ряд мер, которые будут приняты для поддержки населения. Так, по словам Путина, пришло время навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.

Также Путин призвал Верховный суд подготовить поправки в нормы о заключении предпринимателей под стражу. В обосновании решения он указал, что зачастую в отношении бизнесменов уголовные дела возбуждаются, но до суда не доводятся. «Это давление на компании», — оценил Путин происходящее.

В ходе выступления президент отметил, что считает возможным снижение льготной ипотеки с 9 до 7%. При этом президент обратил внимание на то, что срок действия программы останется прежним — до конца года. Также российский лидер поручил проработать и запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства.



Кроме того, президент поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. Как отметил глава государства, будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим количеством детей. В апреле в РФ родилось менее 100 тыс. детей, что на 13% меньше, чем в 2020 году.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 принимают участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.