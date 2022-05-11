В ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний

В 25-м, юбилейном Петербургском международном экономическом форуме – 2022 подтвердили участие более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут представлены на уровне глав, лидирующая позиция — у IT-сектора.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с колоссальными вызовами, требующими от нее скорейшей адаптации всех процессов к новой реальности. Сейчас открывается большое окно возможностей для производителей отечественных товаров и услуг, готовых в сжатые сроки заменить импортные аналоги. В то же время разрушаются сложившиеся цепочки поставок, ограничивается доступ к зарубежным инвестициям и технологиям. Для этого как никогда важна совместная эффективная работа государства и бизнеса.

«Как никогда важно укреплять деловое партнерство через активизацию связей между представителями различных отраслей бизнеса и вести продуктивный диалог по вопросам улучшения делового климата в России. Уверен, площадка ПМЭФ откроет новые возможности и векторы взаимодействия», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Представители бизнеса на площадке Форума сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение окружающей среды, обсудят формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий при реализации совместных инвестиционных проектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции с учетом потенциала предприятий оборонного комплекса в интересах частного бизнеса.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

Регистрация представителей СМИ заканчивается 13 мая 2022 года.