Санкционное оружие является обоюдоострым, оно наносит сопоставимый или больший урон его конструкторам.

Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки на предстоящий год могут превысить $400 млрд. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — заявил глава государства.

Он отметил, что издержки из-за введенных санкций лягут на плечи граждан и компаний Евросоюза.

Ранее на пленарном заседании Путин охарактеризовал российские санкции как «безумные и бездумные». Их единственной целью является взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось, заявил российский лидер.

16 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что Европа переплатит за энергоресурсы €400 млрд в 2022 году из-за принятых ранее нефтяного эмбарго и прочих санкций.

28 мая телеканал CBS News сообщил, что решение Путина продавать газ в рублях способствовало укреплению курса российской валюты. Отмечалось, что резкий рост стоимости энергоносителей сыграл немаловажную роль в вопросе восстановления рубля.

До этого, 23 мая, российский лидер отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

21 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что введенные против России западными странами санкции являются мощным толчком к поиску новых логистических коридоров.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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