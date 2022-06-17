Путин допустил снижение льготной ипотеки до 7%

Президент России Владимир Путин считает возможным снижение льготной ипотеки до 7%. Об этом он заявил в пятницу, 17 июня, в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9% <...> Центробанк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку льготной ипотеки — теперь до 7%», — отметил он. Сделать ручкой: россиянам дадут льготную ипотеку на самостоятельную постройку дома Какие требования банки предъявляют заемщикам и сколько готовы выдать

При этом президент обратил внимание на то, что срок действия программы останется прежним — до конца года.

Днем ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов спрогнозировал в беседе с «Известиями», что ставку по льготной ипотеке на новостройки могут снизить до 5,7–6% на ПМЭФ.

16 июня генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в России могут запустить льготную ипотечную программу на бессрочных основаниях для семей с несовершеннолетними детьми.

18 мая премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 и 15 млн рублей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин разъяснил, в свою очередь, работу механизма. Он отметил, что при снижении ставки льготной ипотеки до 9% ее лимиты остались неизменными. Они составляют 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов страны. Вместе с тем правительство позволило сочетать льготную ставку с рыночной или иной субсидируемой.

Он пояснил, что для этого была увеличена сумма кредита, который может быть взят с использованием льготной ставки, до 30 и 15 млн рублей. При этом 12 и 6 млн рублей будут субсидированы государством, а остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

1 мая Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% и продлении этой программы до конца года. Как ожидают в кабмине, эта мера позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

В тот же день замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Известиями» допустила, что ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9 до 7%. По ее словам, снижение льготной ипотеки до 9% стало хорошим знаком как для бизнеса, так и для населения.