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Эксперт спрогнозировал снижение ставки по льготной ипотеке до 5,7–6%

Эксперт Хусаинов спрогнозировал снижение ставки по льготной ипотеке до 5,7–6%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ставку по льготной ипотеке на новостройки завтра на на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) могут снизить с 9% до 5,7–6%. Об этом заявил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в четверг, 16 июня.

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«Предпринимаемые государством меры по снижению ключевой ставки и стимулированию спроса уже дают свой эффект, однако сейчас все факторы указывают на то, что ставки по льготной ипотеке завтра могут снизить до 5,7–6%. С учетом снижения ключевой ставки и сложного восстановления спроса, это более чем вероятно», — уверен он.

Постепенное снижение ставок привело к формированию ожиданий еще большего снижения и в этом вопросе явно пора поставить точку, вернув ставки на докризисный уровень, отметил Хусаинов. Это может подогреть спрос на рынке новостроек и привлечь на него тех, кто откладывал покупку в ожидании снижения ставок или цен, добавил он.

Он отметил, что завтрашний день будет судьбоносным для рынка недвижимости в России: если ставку снизят, спрос начнет восстанавливаться значительно быстрее, чем прогнозировалось ранее, либо ее сохранят на прежнем уровне, что маловероятно, но тогда не стоит ждать каких-то существенных изменений условий кредитования в краткосрочной перспективе.

Решение окончательно вернет активность покупателей в сегмент первичного жилья, поскольку начнет реализовываться отложенный спрос — ждать дальнейшего снижения ставок в этом году ждать будет бессмысленно, считает Хусаинов.

«В любом случае в выигрыше те покупатели, которые сейчас озадачились поиском новостроек с сохранившимся дисконтом. Часть застройщиков ещё готовы делать скидки, однако, как только спрос начнет расти, начнет сокращаться и размер скидок и уж тем более в условиях растущего спроса вряд ли стоит ожидать снижения цен на востребованные варианты квартир», — заключил он.

Ранее в этот же день генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что в России могут запустить бессрочную льготную ипотечную программу для семей с несовершеннолетними детьми. Он сказал, что в настоящее время эта мера обсуждается с банковским сообществом. Семейная ипотека заканчивается в 2023 году.

Пресс-служба ДОМ.РФ сообщила, что бессрочная программа будет распространяться на все семьи с несовершеннолетними детьми.

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