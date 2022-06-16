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Мутко предложил ввести бессрочную льготную ипотеку для семей с детьми

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России могут запустить льготную ипотечную программу на бессрочных основаниях для семей с несовершеннолетними детьми. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил журналистам в четверг, 16 июня, в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

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«Чтобы отрасль себя хорошо чувствовала, нужно переходить от антикризисных программ к долгосрочным мерам поддержки. Семейная ипотека заканчивается в 2023 году. Значит, надо ее посмотреть, сделать ее бессрочной», — сказал он.

По словам Мутко, в настоящее время эта мера находится на стадии обсуждения с банковским сообществом.

Он также отметил, что нынешняя программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках в первую очередь является антикризисной мерой, несущей временный характер. Она призвана поддерживать спрос на ограниченном отрезке времени, сообщает телеканал «Звезда».

Пресс-служба госкомпании ДОМ.РФ уточнила, что бессрочная программа будет распространяться на все семьи с несовершеннолетними детьми.

Вместе с тем на сессии «Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста» Мутко заявил, о необходимости перехода на долгосрочные программы в части ипотеки. Он также призвал развивать систему арендного жилья для граждан, которые даже при нулевой ставке не могут взять ипотеку.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил на закрытом совещании строителей в правительстве Ленобласти, что на полях ПМЭФа могут объявить о снижении ставки по льготной ипотеке до 5,7%.

Соответствующее решение о снижении льготной ставки может озвучить президент России Владимир Путин.

На данный момент ставка по льготной ипотеке установлена на уровне 9%. В случае снижения ставка будет меньше, чем в разгар пандемии коронавируса, когда она составляла 6,5%.

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