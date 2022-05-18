Хуснуллин разъяснил изменения условий по льготной ипотеке

Правительство страны позволило сочетать льготную ставку кредита по ипотеке с рыночной или иной субсидируемой. Вице-премьер России Марат Хуснуллин разъяснил 18 мая «Известиям», как это работает.

Ранее в этот же день премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 и 15 млн рублей.

«Как и сказал Мишустин в своем выступлении, при снижении ставки льготной ипотеки до 9% ее лимиты остались неизменными. Они составляют 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов страны. Вместе с тем Правительство позволило сочетать льготную ставку с рыночной или иной субсидируемой», — рассказал Хуснуллин.

Он пояснил, что для этого была увеличена сумма кредита, который может быть взят с использованием льготной ставки до 30 и 15 млн рублей. При этом 12 и 6 млн рублей будут субсидированы государством, а остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

«Так же механизм работает и для семейной ипотеки. Тем самым значительно расширяются возможности для улучшения жилищных условий у граждан», — добавил Хуснуллин.

Днем ранее стало известно, что риелторы предложили дать россиянам возможность рефинансировать льготную ипотеку на новостройки, то есть снижать процент по кредиту в случае изменения программы. Такую инициативу в правительство и Центробанк направила федеральная компания «Этажи».

1 мая Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продлении этой программы до конца года. Как ожидают в кабмине, эта мера позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых президент РФ Владимир Путин предложил 25 апреля. Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года. Как отметил президент, текущая ситуация в экономике позволяет осуществить такой шаг.