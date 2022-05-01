Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продлении этой программы до конца года. Об этом в воскресенье, 1 мая, говорится на сайте правительства РФ.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года. Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль», — говорится в сообщении.

Остальные параметры программы остались прежними. Так, льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Отмечается, что максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей.

29 апреля замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Известиями» допустила, что ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%. По ее словам, снижение льготной ипотеки до 9% стало хорошим знаком как для бизнеса, так и для населения, однако для достижения показателей нацпроектов по жилью необходимо восстановить льготную ставку как минимум на уровне 7%.

Мишустин 26 апреля дал поручение профильным министерствам оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых президент РФ Владимир Путин предложил 25 апреля. Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года. Как отметил президент, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг.

В тот же день управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова рассказала «Известиям», что снижение ставки по льготной ипотеке позволит отыграть мартовское падение, когда в Москве ее доля снизилась с 70 до 50%. При ставках 9% ипотека в столичной агломерации займет 60–70% спроса, так как за последние 2–4 года у граждан выросли потребности в улучшении жилищных условий.