Прямой эфир
Мир
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
Армия
Минобороны РФ показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам ВСУ
Экономика
«Молдовагаз» сообщила о штатных поставках газа в Молдавию
Мир
Спасатели из России помогают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя
Мир
Более 7 тыс. жителей освобожденных районов Украины получили выплаты
Мир
СМИ сообщили о «свободном падении» евро из-за санкций против России
Мир
Следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя
Мир
Первомайская демонстрация прошла во Владивостоке
Мир
Киев предложил Пекину стать гарантом безопасности Украины
Мир
На Украине приказали закрыть часть портов на Черном и Азовском морях
Туризм
Более половины россиян запланировали путешествия на майские праздники

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продлении этой программы до конца года. Об этом в воскресенье, 1 мая, говорится на сайте правительства РФ.

Какие наши выгоды: ежемесячный платеж по льготной ипотеке сократится на 18%
Насколько снизилась средняя ставка по программе в банках из топ-10

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года. Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль», — говорится в сообщении.

Остальные параметры программы остались прежними. Так, льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Отмечается, что максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей.

29 апреля замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Известиями» допустила, что ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%. По ее словам, снижение льготной ипотеки до 9% стало хорошим знаком как для бизнеса, так и для населения, однако для достижения показателей нацпроектов по жилью необходимо восстановить льготную ставку как минимум на уровне 7%.

Мишустин 26 апреля дал поручение профильным министерствам оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых президент РФ Владимир Путин предложил 25 апреля. Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года. Как отметил президент, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг.

В тот же день управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова рассказала «Известиям», что снижение ставки по льготной ипотеке позволит отыграть мартовское падение, когда в Москве ее доля снизилась с 70 до 50%. При ставках 9% ипотека в столичной агломерации займет 60–70% спроса, так как за последние 2–4 года у граждан выросли потребности в улучшении жилищных условий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022