Мишустин поручил подготовить документы для снижения ставки по льготной ипотеке

Профильные министерства подготовят документы для продления льготной ипотеки до конца года и снижения ставки по ней до 9%. Соответствующее поручение во вторник, 26 апреля, дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Прошу Министерство экономического развития, Министерство финансов и Министерство строительства оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, а также продлить до конца года действие льготной ипотечной программы.

Это предложение Путин озвучил 25 апреля на совещании по экономическим вопросам. Как отметил глава государства, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг. По его словам, несмотря на непростую ситуацию, удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели.

В тот же день управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова рассказала «Известиям», что снижение ставки по льготной ипотеке позволит отыграть мартовское падение, когда в Москве ее доля снизилась с 70 до 50%. При ставках 9% ипотека в столичной агломерации займет 60–70% спроса, так как за последние 2–4 года у граждан выросли потребности в улучшении жилищных условий. Сделок с жильем, в принципе, отметила эксперт, становится год от года больше.

14 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России намерено сохранить часть ипотечных программ с господдержкой, но при этом по некоторым из них могут повысить процентные ставки. В таком случае будет увеличена и максимальная сумма кредита.