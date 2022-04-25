Эксперт описала эффект от снижения ставки по льготной ипотеке до 9%

Снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% позволит отыграть мартовское падение, когда в Москве ее доля снизилась с 70 до 50%. Об этом 25 апреля «Известиям» сообщила управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых.

По ее словам, благодаря ретроспективе данных, предусмотренной аналитическим порталом bnMap.pro, можно судить об объемах и динамике спроса в периоды, когда средняя ставка реально выдаваемых жилищных кредитов была аналогичной, а ипотеку под 9% (плюс-минус 0,6 п.п.) получали почти весь 2018 год и вторую половину 2019-го — в остальные периоды ставка была либо выше, либо ниже. Эксперт отметила, что тогда такие ставки давали долю ипотеки в общем объеме спроса 50–55%, а всего в Москве и Подмосковье заключалось в среднем 11–12 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в месяц.

«С учетом поправок на сегодняшнюю реальность, когда даже при ставках 12–22% доля ипотеки составляет порядка 50%, можно судить, что ипотека при ставках 9% в столичной агломерации займет 60–70% спроса, а общий его объем может составить 12–13 тыс. ДДУ в месяц, так как за 2–4 года выросли потребности в улучшении жилищных условий, сделок с жильем, в принципе, становится год от года больше», — объяснила Доброхотова.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых Путин предложил ранее в этот день. Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года.

До этого, 19 апреля, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям», что количество бронирований первичных квартир в крупных городах РФ в апреле по сравнению с мартом снизилось в среднем на 50–55%. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной, и они не спешат заключать новые сделки, пояснил он.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки под 12%.

23 марта Путин поддержал идею правительства России, озвученную вице-премьером Маратом Хуснуллиным, поднять ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%. По словам президента, даже в таком случае она будет существенно ниже рыночной.

14 марта Хуснуллин заявил, что правительство России намерено сохранить часть ипотечных программ с господдержкой, но при этом по некоторым из них могут повысить процентные ставки. В таком случае будет увеличена и максимальная сумма кредита.