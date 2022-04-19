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Застройщики сообщили о 50%-ом сокращении продаж в апреле

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Количество бронирований первичных квартир в крупных городах РФ в апреле по сравнению с мартом снизились в среднем на 50-55%. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев во вторник, 19 апреля.

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С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной и они не спешат заключать новые сделки, пояснил Зайцев.

По словам заместителя генерального директора агрегатора «ДомДа» Дмитрия Екимова, рынок замер, сильно просела активность покупателей, не заключаются новые ипотечные сделки, прекратились покупки за наличный расчет.

Впрочем, это было вполне предсказуемо, отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Продажи сдерживаются из-за роста ставок как по ипотеке, так и по банковским вкладам. Увеличение доходности депозитов частично переориентирует спрос в отрасли на финансовый сектор, сказал девелопер.

Люди откладывают покупку в надежде на снижение ипотечных ставок или скидок на квартиры со стороны девелоперов, отметил Сергей Зайцев. Также снижению спроса способствуют нестабильность и неопределенность ситуации в экономике и на рынке недвижимости, добавил он. Кроме того, ограничения, связанные с зарубежными соцсетями, ударили по маркетинговым кампаниям, проводимым застройщиками, сказал коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Как сообщили «Известиям» источники, близкие к столичным девелоперам, застройщики рассматривают варианты снижения цен на жилье — делать скидки или проводить специальные акции.

Большинство компаний будут вынуждены стимулировать спрос тем или иным способом, подтвердил Дмитрий Екимов. Размер дисконта будет определяться в зависимости от экономики застройщика и его возможностей. Максимальные скидки могут доходить до 20-30%, считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Что нам стоит: продажи застройщиков в апреле просели вдвое»

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