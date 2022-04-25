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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых

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Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.

«Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12%... до 9%», — сказал он 25 апреля на совещании по экономическим вопросам.

Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца этого года.

Российский лидер подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию, удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели.

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