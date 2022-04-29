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В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%

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Ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%, заявили «Известиям» в Госдуме. Снижение льготной ипотеки до 9% стало хорошим знаком как для бизнеса, так и для населения, заявила «Известиям» замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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Однако, по ее словам, для достижения показателей нацпроектов по жилью необходимо восстановить льготную ставку как минимум на уровне 7%.

«Конечно, и вице-премьер (Марат Хуснуллин, — Ред.), и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки. В марте довольно сильно просела ипотека. Те рекордные темпы, которые были в прошлом году, могут уже не повториться», — сказала депутат.

Сейчас застройщики по факту за свой счет предоставляют ипотеку ниже рыночного уровня — есть предложения и по 7%, и по 4%, пояснила Разворотнева.

Сегодня на счетах эскроу уже находится около 2,3 трлн рублей — эти средства пойдут на стройку, дома точно будут построены, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Тем не менее власти понимают, что не менее важно поддержать и новые проекты. Снижение ставки по ипотеке с 12% до 9% должно положительно сказаться на решении инвесторов о новых проектах, уверен Пахомов.

«Есть ли в правительстве и ГД понимание необходимости дальнейшего снижения ставок ипотеке? Есть, конечно. Вместе с тем есть и понимание, что снижать бездумно в отрыве от общих экономических показателей нельзя — ипотечный пузырь мы надувать не имеем права», — подчеркнул политик.

События начала 2022 года отразились на всем финансовом рынке России, напомнил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Повышение ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% годовых привело к росту ставок по кредитам до 20–25% годовых. В этот момент паузу взяли и заемщики, и застройщики.

В апреле, по данным Гарипова, банки зафиксировали серьезное сокращение приема заявок на выдачу ипотеки по льготной программе, когда ее ставка выросла до 12%. Несмотря на то, что такое предложение оказалось лучшим из возможных, количество заявок на ипотечные кредиты снизилось с 4,5–12,8 тыс. до 2,1–2,3 тыс. в неделю.

«Сейчас, когда ставки по ипотеке снизились — снова вслед за ЦБ, понизившим ключевую ставку до 17% годовых — становится понятно, что перспективы ипотеки в ближайшее время полностью зависят от политики ЦБ. Если к концу 2022 года она будет плавно уменьшаться, то объем ипотеки снова начнет расти. В долгосрочной перспективе снижение ставки окажет позитивное влияние на стабилизацию ситуации в строительной отрасли, в том числе на рынке стройматериалов», — добавил Гарипов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Займ не против: в ГД допустили снижение ставки льготной ипотеки до 7%

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