Бизнес предложил разрешить рефинансирование льготной ипотеки

Риелторы предложили дать россиянам возможность рефинансировать льготную ипотеку на новостройки, то есть снижать процент по кредиту в случае изменения программы. Такую инициативу в правительство и Центробанк направила федеральная компания «Этажи». С копией документа во вторник, 17 мая, ознакомились «Известия».

Обращение поступило в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщил «Известиям» его представитель.

Сегодня рефинансирование льготной ипотеки после снижения ставок по программе запрещено, это возможно только по рыночным условиям, напомнил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Например, люди, взявшие жилищный кредит под 12%, не могут уменьшить ставку до 9%. И те, кто берет сейчас, не смогут снизить процент в будущем.

Льготную ипотеку под 6% на новостройки ввели весной 2020 года в качестве поддержки застройщиков во время пандемии. С 1 июля 2021 года ставку подняли до 7%, параллельно снизив лимиты кредитов до трех млн во всех регионах, тогда как изначально в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составляли 12 млн рублей, а в других субъектах — шесть млн.

В связи с ростом ключевой ставки ЦБ весной 2022 года с 1 апреля стоимость кредитов поднялась до 12% годовых, а также вернулись прежние лимиты. С 1 мая ставка опустилась до 9%. Как писали «Известия», в Госдуме допустили дальнейшее снижение показателя.

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