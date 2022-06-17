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Путин заявил о подавлении инфляционного всплеска в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия подавила инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск, после пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы», — отметил он.

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Президент заявил, что и такой уровень инфляции велик, но работа над снижением продолжается. Российский лидер подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития производства и предложения на внутреннем рынке, восстанавливать спрос и кредитование экономики.

Кроме того, глава государства сказал, что россияне — сильные люди, которые могут справиться с любым вызовом, «как и наши предки на протяжении тысячелетий».

7 июня Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Он отметил, что ее «удалось взять под контроль» и начиная со второй половины мая рост цен в стране остановился. За день до этого глава государства указал, что для России период 2020-х годов станет этапом укрепления экономического суверенитета, в то время как экономика сохранит курс на международное сотрудничество.

До этого, 23 мая, российский лидер отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

27 апреля глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в ходе выступления перед коллегами сообщил, что инфляция в России по базовому варианту прогноза по итогам текущего года составит в диапазоне от 17 до 20,7%. По его словам, рабочая группа внутри Счетной палаты мониторит все предлагаемые государственными структурами меры для поддержки экономики РФ.

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