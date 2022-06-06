Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета России

Для России период 2020-х годов станет этапом укрепления экономического суверенитета, в то время как экономика сохранит курс на международное сотрудничество. Такое заявление в понедельник, 6 июня, сделал президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава государства также указал на то, что наступающий ПМЭФ станет юбилейным, но пройдет он в непростое для страны время. Хоть многолетние «ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции», они как вызовы способны открыть перед Россией новые перспективы.

23 мая Путин отметил, что все вводимые западными странами рестрикции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

В тот же день министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада, направленные против России, парализовали мировую экономику. Последствия антироссийских рестрикций уже нанесли вред бедным странам и будут в дальнейшем ухудшать ситуацию в мире, отметил он.

12 мая Путин также указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

До этого, 4 мая, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени. Он подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. ПМЭФ — ежегодное деловое мероприятие, в котором принимают участие главы различных государств, разработчики инновационных проектов, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы и многие другие. К 1 июня свое присутствие подтвердили более 2,7 тыс. представителей бизнеса, из которых более 1 тыс. представлены главами компаний. В мероприятии подтвердили свое очное участие представители всех субъектов Российской Федерации.

Традиционно на ПМЭФ прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии с институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».