Кудрин предрек инфляцию в России до 20% по итогам 2022 года

Инфляция в России по базовому варианту прогноза по итогам текущего года составит 20,7%. Такое заявление сделал в среду, 27 апреля, глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в ходе выступления перед коллегами.

«Скорее всего, до 20%. От 17 до 20%, где-то в этом диапазоне», — отметил Кудрин.

По его словам, рабочая группа внутри Счетной палаты мониторит все предлагаемые государственными структурами меры для поддержки экономики РФ.

26 апреля аналитики S&P спрогнозировали, что на фоне санкций России потребуется 10 лет на восстановление экономики до уровня 2021 года. По их данным, в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, начнет повышаться только в 2024-м — на 1,6%. При этом инфляция в стране в этом году составит 17,8%, в 2023-м — 10%, а в 2024-м — 7,5%. Сократится рост цен до 4,6% только к 2026 году, полагают аналитики.

Ранее, 17 апреля, Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена — «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова председателя Еврокомиссии заявил, что дефолт России обернется дефолтом Европы.