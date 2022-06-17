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Путин заявил об утрате Евросоюзом политического суверенитета

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Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Евросоюз (ЕС) окончательно утратил свой политический суверенитет. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 июня, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», — отметил российский лидер.

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Глава государства также подчеркнул, что в европейских странах во власти меняют друг друга похожие партии, однако в реальности ничего не меняется, что «похоже на ширму». По его мнению, нынешняя обстановка в Европе приведет к всплеску популизма и радикализма.

«Сама суть от этого не меняется, реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферии. Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалеко перспективе и смене элит», — подчеркнул он.

Ранее, 19 мая, в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Европе не видно политиков, способных принимать самостоятельные решения. Она считает, что европейским странам следовало бы совершить «свой разворот над Атлантикой» и избавиться от американской зависимости. Кроме того, Матвиенко усомнилась в самостоятельности решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и назвала стратегию ЕС по отказу от российских энергоресурсов налогом в фонд доминирования США.

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