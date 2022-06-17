Путин призвал не копировать и быть на шаг впереди при импортозамещении

Импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Импортозамещение — это не панацея, не кардинальное решение. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих. А надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами», — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

При этом глава государства подчеркнул, что «производить всё и вся, конечно же, невозможно, да и не нужно».

«Однако нам необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции», — добавил российский лидер.

Ранее, 6 июня, глава государства отметил, что для России период 2020-х годов станет этапом укрепления экономического суверенитета, в то время как экономика сохранит курс на международное сотрудничество. Тогда Путин подчеркивал, что хоть многолетние «ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции», они как вызовы способны открыть перед Россией новые перспективы.

В апреле партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов сказал «Известиям», что в долгосрочной перспективе, если России со временем удастся реализовать программу импортозамещения и снизить зависимость от экспорта на Запад, например, переориентировав свои товарные потоки в страны Азии, это будет способствовать восстановлению экономики и ее росту в будущем.

Некоторые бренды приостановили работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.