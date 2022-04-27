Эксперт рассказал о плюсах кризисных явлений в экономике России

В долгосрочной перспективе, если России со временем удастся реализовать программу импортозамещения и снизить зависимость от экспорта на Запад, например, переориентировав свои товарные потоки в страны Азии, это будет способствовать восстановлению экономики и ее росту в будущем. Об этом заявил «Известиям» в среду, 27 апреля, партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов, комментируя прогноз главы Счетной палаты России Алексея Кудрина о том, что кризисные явления в экономике РФ продлятся полтора-два года.

Ранее в этот же день Кудрин на заседании Совета законодателей заявил, что существующие кризисные явления в российской экономике могут продлиться полтора-два года, но неопределенности очень большие. По его словам, в текущих условиях очень важно «оценить свои силы и ресурсы».

«Этот кризис больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный. Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту. Сейчас конец года и следующий год, то есть почти полтора-два года, мы будем жить в очень сложной ситуации», — сказал Кудрин.

Шатов полагает, что прогноз главы Счетной палаты выглядит слишком оптимистично и его реализация возможна только в случае отмены новых санкций, введенных странами Запада против России.

По словам эксперта, в текущей ситуации, когда количество санкций продолжает нарастать как снежный ком, говорить об их отмене преждевременно. Также большая часть санкций, вероятно, будет носить затяжной характер, допустил он.

Специалист напомнил, что накануне аналитики S&P Global Market Intelligenc заявили, что России потребуется 10 лет на восстановление экономики до уровня 2021 года на фоне санкций.

«На наш взгляд, скорость восстановления будет зависеть от многих факторов: как долго проводится спецоперация (России по защите Донбасса. — Ред.), какой окажется расстановка сил на мировой арене после ее завершения, как долго продлятся санкции, какие меры будут приняты правительством для поддержки экономики — будет ли помощь направлена только на поддержку госкорпораций или же на частный сектор тоже», — сказал партнер Capital Lab.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что России предстоит крайне непростая задача по перестройке экономики для ее функционирования в новой реальности.

Он отметил, что, судя по выступлениям большинства чиновников, есть надежда на возврат предыдущей модели развития экономики — поставку сырья за рубеж, инвестиции и технологическое оборудования из-за границы — после быстрого окончания спецоперации Москвы по спасению Донбасса. Надежда на то, что переключение на азиатские рынки, в частности КНР, Малайзии, Индонезии, поможет РФ, пояснил Домащенко.

«Сейчас правительство работает как антикризисный штаб по латанию дыр, и так как непонятны сроки окончания спецоперации и перспективы выхода из кризиса, приступать к разработке новой осмысленной стратегии нет возможности», — добавил экономист.

17 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России является вопросом времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику.

14 апреля заместитель главы МИД России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний.

По мнению экономиста департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, западные страны спекулируют на тему дефолта в стране. Он отметил, что подобную меру можно расценивать как один из способов давления на Москву.

Ряд стран Запада продолжает ужесточать антироссийские санкции в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных еще в середине февраля. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».