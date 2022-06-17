Путин поручил проработать отказ от ряда проверок бизнеса

Пришло время навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал он.

Глава государства поручил правительству определить конкретные параметры этой реформы. В частности, он потребовал «не подводить под статью» бизнес, который работает без лицензий после их отзыва западными партнерами.

«Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том, что реальной вины наших предпринимателей тут нет», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других платежей может быть повышен.

В начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство на фоне западных санкций примет дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Тогда был введен мораторий на плановые проверки для предприятий до конца года. Также было принято решение запустить новый этап амнистии капиталов.