Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Путин поручил проработать отказ от ряда проверок бизнеса

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пришло время навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Уход иностранных компаний — интимная история»
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов — об открытии IКЕА и возвращении к прежней жизни

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал он.

Глава государства поручил правительству определить конкретные параметры этой реформы. В частности, он потребовал «не подводить под статью» бизнес, который работает без лицензий после их отзыва западными партнерами.

«Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том, что реальной вины наших предпринимателей тут нет», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других платежей может быть повышен.

В начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство на фоне западных санкций примет дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Тогда был введен мораторий на плановые проверки для предприятий до конца года. Также было принято решение запустить новый этап амнистии капиталов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022